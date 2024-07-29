英國 研究：低血壓孕婦 仍可能罹子癇前症

▲孕媽咪應養成定期測量血壓的習慣，以便早期發現子癇前症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／曾翌捷）

文／曾翌捷

身材嬌小的雅婷（化名），最近總算如願以償，懷上了她與先生期盼已久的龍寶寶。勤做功課的她，也上網搜尋許多衛教資訊，希望好好保護這得來不易的寶貝。但因為她平日健康檢查的血壓總比常人來得低，不禁納悶到底需不需要做醫師建議的子癇前症風險評估？近來1篇發表在美國婦產科醫學期刊的最新研究，解答了這個困擾婦產科醫師與孕婦許久的問題。

來自英國倫敦國王學院胎兒醫學研究所的研究團隊，針對2006-2020年間於英國2家醫院，共13萬7458例懷孕婦女進行分析。

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身材纖細、生產過孕婦風險高

結果發現，與正常血壓的孕婦相比，在懷孕11-13週罹患第2期高血壓（收縮壓超過140mmHg或舒張壓超過90mmHg）的孕婦，有比較高的機率罹患子癇前症。但在受試者中，有些特殊族群只有第1期高血壓或是正常血壓，卻仍然在懷孕後期發生子癇前症，例如身材纖細的孕婦（BMI〈18.5公斤／平方公尺）或是曾經生育過的孕婦。因此，研究團隊建議針對上述2個族群的孕婦，婦產科醫師要以更嚴格的標準，例如身材纖細的孕婦收縮壓超過130mmHg或舒張壓超過80mmHg時，就要注意是否有罹患子癇前症的可能，以便早期診斷並給予適切治療；曾經生育過的孕婦則以收縮壓超過135mmHg或舒張壓超過85mmHg作為檢查標準。

應與醫師討論是否篩檢

此外，研究團隊也針對罹患子癇前症的孕婦族群進行分析，發現不管罹病孕婦在懷孕早期的血壓有多低，都不能保證她未來不會罹患子癇前症。

因此，針對具有罹患子癇前症風險因子的孕婦，即便是孕前血壓正常，也要詳細討論是否進行子癇前症篩檢，以利早期預防。

（作者為高雄市馨蕙馨醫院婦產科醫師）

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