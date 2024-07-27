健康網》兒童驚見血鈣偏高 「它」約比牛奶高2.5倍

醫師指出，每100克的海苔約有280毫克鈣質，高出牛奶約1.5倍；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕帶孩子到生長門診的家長們，常常是怕孩子會長不高，總想要額外補充鈣，不過三軍總醫院小兒內分泌專科醫師林建銘檢查到一名孩子長期血鈣偏高，以為是因為牛奶、起司等食物補了太多鈣，沒想到孩子說出「海苔」，一查發現每100克的海苔約有280毫克鈣質，高出牛奶約1.5倍，提醒家長補鈣過猶不及都不好。

林建銘在臉書專頁「建銘叔叔的成長教室」發文指出，這名孩子不僅將海苔當零食狂吃外，還將它長期正餐配飯吃，才導致抽血報告顯示長期血鈣偏高。一般人會知道海苔的含碘量高，經過此案例才知道，其實海苔所含的鈣也不容小覷。不過他實際觀察市面上10款海苔，卻只有一款有標示海苔的鈣含量。

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台灣兒童每日鈣質建議攝取量

●0-6月：300毫克。

●7-12月：400毫克。

●1-3歲：500毫克。

●4-6歲：600毫克。

●7-9歲：800毫克。

●10-12歲：1000毫克。

●13-18歲：1200毫克。

林建銘說，每天補充「適量」的鈣除了可以孩子青春期幫助正常成長，還有很多好處，例如：維持正常凝血功能、穩定神經幫助睡眠、舒緩女性生理痛、對減重有幫助、有助於心臟和肌肉的正常收縮及神經傳導，並降低心血管疾病風險。

林建銘提醒，不只要補充適量的含鈣食物以外，其他可以透過適當曬太約每天15分鐘太陽、幫助體內製造維生素D促進鈣質吸收、適量運動可鍛鍊肌肉、增加骨密度；至於成人避免過多的茶、咖啡和碳酸飲料，也可減少鈣質流失。

榮總表示，當抽血測得血清當中鈣離子濃度超過10.5mg/dl（正常為8.5-10.5mg/dl），即可診斷為高血鈣。雙和醫院說明，血鈣濃度太高，可能導致骨頭受損、腎結石、干擾心臟及頭腦的運作等。

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