免赴外地就醫！ 台大雲林分院建置自體骨髓移植治療

台大雲林分院建置自體骨髓移植治療3名完成移植的病友與醫療團隊切下象徵重生與希望的蛋糕。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地區血液腫瘤治療再向前邁進一步，台大醫院雲林分院經過2年籌備建置自體骨髓移植治療，去年至今有多名病患順利完成治療並穩定追蹤，院方今（27）日邀請3名病友及家屬分享，並與醫療團隊一起切下象徵「重生與希望」的蛋糕，場面溫馨感人。

台大雲林分院骨髓移植室主任尤達權指出，惡性淋巴腫瘤主要包括淋巴癌、漿細胞瘤，是常見的惡性血液疾病，目前第一線治療以標靶藥物合併化學治療為主，為追求最佳治療效果部分患者需接受自體骨髓移植。

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台大雲林分院院長馬惠明表示，過去病友要搭車到台北、台中等地醫院治療，院方在前院長黃瑞仁等人支持下，一步一腳印從硬體建設、儀器購買到人員訓練，經過2年建置自體骨髓移植治療，去年成功完成第1例移植案例，這樣的服務可以造福雲林鄰近地區鄉親，提升醫療量能，病友也不用再大老遠到外地就醫。

第一例完成移植的病友黃先生今天出席院方的記者會說，去年確診罹患漿細胞瘤，醫師原本告知自體骨髓移植要到外縣市做，想到要舟車勞頓有點煩惱，很幸運在治療時間前，台大雲林分院自體骨髓移植治療建置完成，成為首例患者，能就近治療還獲得特別照顧，很感謝醫療團隊。

罹患腦部淋巴癌的陳先生在女兒的陪同下出席，女兒說，去年爸爸因視力模糊就診，經一連串檢查確診腦淋巴癌，她上網查詢資料不多，唯一能做就是信任醫療團隊，配合每項治療安排，治療期間很穩定、副作用少，很感謝醫護團隊細心及溫馨照護，爸爸是單身、她是獨身，就醫方便，對他們來說很重要，感謝讓她可以繼續吃到爸爸煮的飯。

尤達權表示，淋巴癌會長在任何地方，表徵千變萬化，長在腦部出現類似腦中風症狀；漿細胞瘤有脈絡可循，出現CRAB症狀，各字母依序代表：「C」高血鈣會有嗜睡、無力，「R」腎功能下降有水腫、疲倦、食慾下降、電解質失衡，「A」貧血會頭暈、走動時易喘、體力下降，「B」骨頭疼痛常見下背很痛，提醒民眾同時有以上這些症狀，要儘早到醫院就診。

台大雲林分院建置自體骨髓移植治療3名完成移植回到醫院贈送感謝紅榜。（記者黃淑莉攝）

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