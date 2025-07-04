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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對「色」助眠！營養師推4類食物 「1物」含量低

2025/07/04 08:27

營養師分享，牛奶含有「色胺酸」，能讓人放鬆心情，幫助提升睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，牛奶含有「色胺酸」，能讓人放鬆心情，幫助提升睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「睡不著來杯熱牛奶吧！」相信很多失眠的人都聽過這樣的說法，它不是迷信，是真有科學根據。營養師吳映澄說明，牛奶不只是安慰劑，它含有「色胺酸」，能讓人放鬆心情，幫助提升睡眠品質。除了牛奶之外，像是豆製品、低脂動物蛋白、亞麻仁籽等食物也都富含色胺酸。

吳映澄於臉書專頁發文分享，牛奶除了富含色胺酸（Tryptophan），還含有鈣、鎂、維生素B6等營養素，皆有助於放鬆情緒、舒緩壓力，讓我們更快進入夢鄉。

吳映澄提到，色胺酸之所以可以幫助入睡是因為它是腦部「合成血清素」的原料，血清素可以轉化為褪黑激素，而血清素與褪黑激素都與睡眠息息相關，可使人心情放鬆，幫助入睡。有研究即指出，1克的色胺酸即可顯著縮短入眠時間。

她表示，由於色胺酸是人體無法自行合成的必需胺基酸，因此需透過飲食的方式來獲取，通常存在於植物和動物的蛋白質中。常見的食物來源有以下4種：

●豆類及其製品：大紅豆、黃豆、青仁黑豆、五香豆干等。

●乳製品：乾酪（起司）粉、奶粉（尤其是全脂牛奶）等。

●低脂動物蛋白：火雞肉、白帶魚、紅肉鮭魚、秋刀魚、豬里肌、雞胸肉等。

●其他：亞麻仁籽、黑芝麻粉等。

至於網路流傳「香蕉是色胺酸含量豐富的食物」，吳映澄強調，這是錯誤的。她以2點解釋，首先，在台灣食品營養成分資料庫中，查無香蕉中色胺酸含量的數據；再來，參考美國農業部（USDA）網站資料發現，100克的香蕉中，色胺酸僅含0.009克，相當少。

營養師列出富含色胺酸的食物供民眾參考。（圖取自吳映澄臉書）

營養師列出富含色胺酸的食物供民眾參考。（圖取自吳映澄臉書）

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

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