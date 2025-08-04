長者疫苗類型多 花蓮推長輩疫苗接種紀錄卡助記憶

花蓮縣衛生局比照新生兒接種黃卡，今天推出長輩疫苗接種卡，上面提供疫苗種類、接種日起等資訊，提醒長者注射時間跟接種院所。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕政府針對65歲以上長者推出多種公費疫苗，花蓮縣更提供中低收長者公費帶狀皰疹病毒疫苗，種類繁多，縣衛生局比照新生兒接種黃卡，今天推出長輩疫苗接種卡，上面提供疫苗種類、接種日起等資訊，提醒長者注射時間跟接種院所，花蓮長者即日起可到衛生所領取。

衛生局長朱家祥說，疫苗注射卡就是為了65歲以上長者，可以來接受哪些疫苗特別設計，就跟小朋友的接種黃卡是一樣，所以也做成黃色，目前的設定就是在滿65歲的時候，到戶政事務所領取敬老卡的同時，會把這樣的1個老人的黃卡一起發放；對於已經滿了65歲鄉親們，可以到衛生所來發給各位，也可以請家人拿健保卡代領。

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朱家祥說，長者到衛生所領取的時候，可以用內部系統查詢看看，長者在什麼時候接種過什麼疫苗，這樣子讓老人家也知道已經接種過那些疫苗，如果是在外面代領或是據點發送的話，可能就無法像在衛生所可以即時用系統查訊，所以還是建議鄉親們到衛生所來領取卡片，同時了解自己已經打過哪些疫苗，鼓勵長者自己來，然後讓自己瞭解到底目前預防接種的狀況。

目前中央政府推出的公費疫苗包含成人肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗等，花蓮縣政府針對設籍花蓮縣50歲以上中低/低收縣民、設籍花蓮縣65（原住民55）歲以上慢性疾病長者，推動帶狀皰疹病毒疫苗接種計畫，第1劑與第2劑接種間隔為2個月，完成2劑疫苗接種整體保護力3.2年可達97%。

衛生局長朱家祥表示，長者到衛生所領取的時候，可以用內部系統查詢什麼時候接種過什麼疫苗。（記者王錦義攝）



花蓮縣衛生局推出長輩疫苗接種卡。（記者王錦義攝）

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