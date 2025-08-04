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中醫大新竹附醫長者免費健檢818起跑 即日起受理預約
〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院將從8月18日起到9月26日，配合新竹縣今年的長者健檢而辦長者和成人免費健康檢查，只要是設籍新竹縣年滿55歲以上的原住民、與年滿65歲以上的鄉親長輩，即日起都可透過該院官網或電話預約，也可以直接到該院1樓轉診櫃台報名。
院方表示，除符合國健署資格定期成（老）人健檢，今年健檢的項目包括：胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）以及腰圍量測。現場備有餐點於完成檢查後發放，後續也會寄送健檢報告，如果發現有異常項目，也會協助受檢的長輩預約掛號回診追蹤診療。
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該院家醫科主任胡松林說，長者免費健康自即日起開放預約，檢查期間為8月18日至9月26日的每週一到週五早上8點半到9點半，於該院1樓轉診櫃檯辦理報到，每天開放30個檢查名額，預約額滿為止。檢查當天必須空腹6到8個小時，攜帶身份證、健保卡，原住民長輩須另攜帶戶口名簿或戶籍謄本。
中醫大新竹附設醫院長者免費健檢報名方式如下：
（1）官方網站預約掛號：官方網站首頁~長者健康檢查
（2）電話預約專線：03-5580558分機1036、1802。
（3）現場預約報名：1樓轉診櫃台。
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