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健康 > 杏林動態

鋼琴老師轉行長照服務助人為樂 今獲績優長照服務人員表揚

2025/08/03 13:56

鋼琴老師廖時慆（右二）轉投入長照行列，擔任照顧服務員今獲績優服務表揚。（記者王善嬿攝）

鋼琴老師廖時慆（右二）轉投入長照行列，擔任照顧服務員今獲績優服務表揚。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市申請長期照顧服務人數從2020年6213人到今年成長為10542人，今表揚績優長照服務人員暨單位表揚，感謝長照人員日常奉獻與辛勞。服務年資近9年的52歲照顧服務人員廖時慆，原本擔任鋼琴老師，因婆婆年邁、需要照顧，聘請居家服務人員而認識長照領域，進而轉行投入擔任照服員，今獲表揚績優服務獎，她說，教鋼琴與照顧長輩可以同時兼顧，還能幫助許多長輩、家庭，她做得很開心。

廖時慆說，8年多前，看到居服員照顧婆婆，進而認識長照領域，因鋼琴家教正好有空閒時間，於是投入擔任照服員，因鋼琴家教、照服員照顧服務時間都可以自己安排，可以兼顧。

廖時慆表示，最近嘉義豪雨不斷，服務的獨居長輩為視障人士，住的房子遭丹娜絲颱風吹毀漏水，昨天衣服全被雨水淋濕，她就去幫忙清理房屋漏水、濕掉的衣服，即使颱風假停班停課，如個案需要物資，她也都會服務送物資照顧，讓獨居長輩能受到關懷。

60歲陳秀敏投入照顧服務已20年，專業又有耐心，讓她愈做愈開心。（記者王善嬿攝）

60歲陳秀敏投入照顧服務已20年，專業又有耐心，讓她愈做愈開心。（記者王善嬿攝）

另一名獲表揚績優長照服務人員的60歲陳秀敏從事居家服務21年，她說，每年為了能妥善照顧個案，都會持續進修上課，21年來不曾職業倦怠，愈做愈開心，曾遇過案家較強勢，要求照他們的意思照顧個案，然而她堅持自己專業，透過督導居間溝通、協調克服，有耐心、專業，就能做得長久。

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