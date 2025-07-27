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健康網》喝啤酒沖掉結石？ 恐增腎負擔、痛風上身

2025/07/27 19:10

營養師陳怡婷強調，飲酒雖然利尿，但無法溶解或排出結石，反而會對腎臟造成更大負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師陳怡婷強調，飲酒雖然利尿，但無法溶解或排出結石，反而會對腎臟造成更大負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾誤以為喝啤酒能幫助腎結石排出體外，甚至認為啤酒酒精濃度低、利尿效果佳，是「排毒良方」。對此，營養師陳怡婷在其臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」及個人網站發文提醒，這種迷思恐讓人誤踩健康地雷，事實上「飲酒會使結石更容易形成」，不僅無助排出結石，還可能增加痛風與腎臟負擔。

陳怡婷分享，營養諮詢門診中曾有個案提到「喝啤酒很容易利尿，可幫助排出結石」，甚至認為啤酒比烈酒溫和、代謝快，對身體負擔小。但她指出，雖然啤酒的酒精濃度相對較低，且大部分成分為水分，確實有利尿效果，但這主要是因酒精會抑制抗利尿激素的分泌，導致水分排泄增加。然而，利尿不等於能沖走結石，反而可能讓身體產生更多結石。

啤酒中含有普林與草酸，前者會在肝臟代謝後產生尿酸，進而提高尿酸濃度，增加結石與痛風風險；後者則容易與體內鈣結合，形成草酸鈣結晶，進一步促使腎結石產生。陳怡婷強調：「飲酒雖然利尿，但無法溶解或排出結石，反而會對腎臟造成更大負擔。」

若有腎臟疾病或尿酸偏高者，更應避免飲酒，以降低發炎、血壓上升及氧化壓力等風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

若有腎臟疾病或尿酸偏高者，更應避免飲酒，以降低發炎、血壓上升及氧化壓力等風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

至於酒類的建議攝取量，根據國內與國際健康指引，仍須謹慎控制。以啤酒為例，酒精濃度約3.5%，男性每日建議不超過720毫升、女性為360毫升；而如紅白酒、烈酒等，建議攝取量更少。具體酒類建議量如下：

●啤酒（3.5%）：男性720ml／女性360ml。

●紅白酒（12%）：男性200ml／女性100ml。

●紹興酒、清酒、梅酒（15~16%）：男性160ml／女性80ml。

●伏特加、威士忌等烈酒（40~41%）：男性60ml／女性30ml。

●高粱酒（58%）：男性40ml／女性20ml。

此外，加拿大2023年飲酒與健康新指南指出，即使是少量酒精，也會對健康產生影響，建議「不喝酒最好」。若有腎臟疾病或尿酸偏高者，更應避免飲酒，以降低發炎、血壓上升及氧化壓力等風險。陳怡婷提醒，飲酒常伴隨重口味下酒菜，如鹽酥雞、滷味、炒花枝等，這些高鹽、高油脂食物對腎友而言更是禁忌。建議可選擇較健康的下酒菜，如涼拌秋葵、烤香菇、川燙毛豆等，降低對腎臟的傷害。

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