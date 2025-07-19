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謠言終結站》O型血萬用？ 別被《魷魚遊戲》誤導

2025/07/19 21:59

醫檢師表示，除非是緊急情況，否則輸血通常都會輸同血型的血；情境照。（圖取自freepik）

醫檢師表示，除非是緊急情況，否則輸血通常都會輸同血型的血；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生物課時都學過血型基本上分為A、B、AB、O型，而O型為萬能捐血者，AB型為萬能受血者，實際上真的有這麼簡單？臨床病理科OPD組韓雅蓁強調，這個觀念僅適用於ABO血型系統內，但血型還有Duffy、MNS系統等，除非是緊急情況，否則輸血通常都會輸同血型的血。

韓雅蓁在Instagram「Stormy厭世醫檢師」發影片說明，在不考慮Rh跟其他複雜的抗原系統下，O型減白血球上面沒有A、B抗原，可以輸血給其他血型；AB型血漿沒有A、B抗體，可以輸血給其他血型，不過除非是緊急代碼333大量傷患、或其他刀房剛開完大刀（耗掉太多庫存）的緊急狀況，醫院才會考慮使用這種萬用血，不然輸血一定是輸同血型的血，絕對不是「O型是萬用血，給他一袋O型血」。

當紅韓劇《魷魚遊戲》劇中角色姜霞的O型血直接輸給病患，讓他渡過手術是合理嗎？韓雅蓁表示，這個劇情全錯，若病患不為O型血，O型全血內的血漿含抗A、抗B抗體，會與受血者的血球凝集，如果沒有血球血漿分離就輸全血，還可以活下來，這得各種抗原系統剛好符合（以台灣而言常見為anti-E.anti-Mia），沒有排斥，否則剛好遇到輸血反應，會碰到尷尬的情況「手術很成功、病人圓滿了」。

韓雅蓁表示，有一個觀念連醫療人員也常常卡住，就是「不知道病人血型，但他已經從救護車上一路噴進急救室」需要馬上輸血給他，需要的是O型減白紅血球跟AB型血漿，要是直接灌O型全血，如果他剛好不是O型，這樣大家都不用忙了。

韓雅蓁說，血庫發血時，並非單純的A對A、B對B，這種連連看，中間牽扯各種輸血反應，從30秒超級性反應會休克的那種，到幾天後才會出現的遲發性反應都有可能，輕則發燒起疹子，重則危及生命，比大家想的還要複雜，這就是輸血醫學的意義。

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