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健康網》李遠哲夫人吳錦麗逝曾罹胰臟癌 醫：沉默殺手難察覺

2025/08/04 12:06

健康網》李遠哲夫人吳錦麗逝曾罹胰臟癌 醫：沉默殺手難察覺

李遠哲夫人吳錦麗（右）逝世，享耆壽90歲，曾經罹胰臟癌。醫師陳詩典表示，胰臟癌令人聞之色變，主要有2大原因，包括很難早期發現，以及復發率高。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中研院前院長李遠哲夫人吳錦麗於今年7月12日逝世，享耆壽90歲，曾經罹胰臟癌。根據衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科醫師陳詩典指出，胰臟癌之所以為令人聞之色變的癌症，主要有2大原因，包括很難早期發現、復發率高。患者即使出現症狀，很容易被誤認為是腸胃道不適而忽略，等到真正有症狀時，大部分已進展到中晚期，癌細胞已侵犯胰臟周遭重要血管，難以開刀處置。

陳詩典表示，胰臟癌臨床上有高達85%病患被確診時，已是晚期無法開刀，即便15%有機會開刀的病患，仍有80%的人術後會復發，整體預後不佳。因此，是否能早期發現成了重要關鍵。

衛生福利部豐原醫院衛教資料提醒，若出現上腹痛、消化不良、持續性腹瀉或大便呈現灰白色、背痛等就要注意是否為胰臟癌警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛生福利部豐原醫院衛教資料提醒，若出現上腹痛、消化不良、持續性腹瀉或大便呈現灰白色、背痛等就要注意是否為胰臟癌警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

胰臟癌症狀如何察覺

胰臟癌症狀如何察覺？從衛生福利部豐原醫院衛教資料也表示，由於位置深藏在胃後面的後腹腔，早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，臨床症狀依腫瘤位置、大小與擴散程度而有變異。一般常見的症狀為：上腹痛、消化不良、持續性腹瀉或大便呈現灰白色、背痛、黃疸、體重下降，都值得注意。

豐原醫院表示，胰臟癌診斷情況如下：

1.血液檢查：有些胰臟癌病人會出現貧血現象，血清澱粉脢和鹼性磷酸酶也會升高。

2.腫瘤標記：可抽血 CEA 及 CA199，但因特異性不高，只做參考用。

3.腹部超音波掃描檢查。

4.電腦斷層掃描檢查：可觀察腫瘤本身、鄰近器官是否受到侵犯或淋巴腺是否有轉移等，但病兆若是太小（＜1 公分），且位於胰尾，則不易觀察到。

5.核磁共振膽胰管攝影（MRCP）：常用於偵測胰膽管阻塞性病變的檢查。

6.內視鏡逆行性膽胰管攝影（ERCP）：這是一種診斷兼治療的檢查，經由造影胰膽管，明白狹窄和阻塞的位置與特徵，更可藉此作切片、細胞 學檢查，甚至置放內、外引流管，以緩解阻塞。

7.經皮穿肝膽道引流術（PTCD）：針對擴大性膽管的阻塞性病變，用穿刺 導管針於 X-光透視鏡下完成膽汁引流。血管攝影（angiography）是一種侵犯性檢查，但它可提供詳細的腫瘤血管像、局部血管侵犯與包夾，可藉此降低非必要性剖腹切除手術。

8.許多新的影像學檢查已逐漸開始應用於胰臟癌的早期診斷，其中包括有胰管鏡、胰管內視鏡超音波掃描、螺旋電腦斷層掃描檢查及正子電腦斷層攝影等。

陳詩典提醒，有胰臟癌家族史者、慢性胰臟炎患者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者等高風險族群，可每年進行健康檢查1次。如果已出現症狀，如全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸、持續性腹瀉或糞便呈灰白色，務必要即早就醫以提高整體治癒率。他建議民眾平時應維持均衡飲食、正常作息及養成定期做健康檢查的良好習慣以即早預防。

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