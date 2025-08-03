衛福部首度啟動無人機送藥 避免醫護涉險

在交通中斷的受災區，當地縣市政府衛生局可提出申請「無人機送藥」。圖為醫療人員將藥品放上無人機。（衛福部提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕近日台灣連日豪雨，造成多處山區道路中斷、交通阻絕，部分地區甚至成為孤島，當地衛生所人員冒險涉水送藥，只為確保偏鄉居民慢性病藥物不中斷，因此衛福部首度啟動無人機送藥機制，凡因交通中斷需緊急送藥，均可主動申請，確保居民慢性病藥物不中斷。

衛福部資訊處處長李建璋今（3日）表示，衛福部已向受災縣市政府衛生局提供無人機送藥機制的資訊，凡有偏鄉地區因交通中斷需啟動緊急送藥者，均可主動申請，以降低第一線醫療團隊送藥風險，同時確保偏鄉民眾獲得穩定治療，避免用藥中斷造成病情惡化。

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李建璋指出，早在以往重大公共衛生任務中，疾管署便曾評估運用無人機協助疫苗或抗蛇毒血清運送；資訊處也在去年參與總統府黑客松競賽並獲獎後，與經濟部、交通部民用航空局合作，在花蓮縣秀林鄉與豐濱鄉展開無人機定點送藥沙盒實驗，目前已多次成功試飛，驗證技術可行性。

李建璋指出，目前的無人機已具備「超視距飛行」（BVLOS, Beyond Visual Line of Sight）能力，可透過 4G、5G行動網路進行導航與控制。即便在訊號暫時中斷時，也能依靠自主導航系統完成任務，有效克服災區複雜地形，展現高度韌性與任務穩定性。

食藥署署長姜至剛也強調，在重大災害或緊急狀況下，無人機執行送藥任務可不受「藥事法」中藥師需親自交付藥品的限制。法規層面已充分鬆綁，全面支持科技參與緊急醫療救援行動。

李建璋指出，目前約有3至5台無人機可投入送藥服務，每台可載重3公斤，將以可行性高、急迫性高的地區優先，雨後道路中斷待搶修時段是適合無人機出任務的時機。交付藥品主要有2種模式，有護理師駐點的村莊，無人機先將藥品送到護理師手中，再由護理師轉交民眾；沒有護理師駐點的村莊，則會送至指定地點，再由藥師透過視訊與民眾完成用藥交付與說明。

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