健康網》血糖穩≠沒事 醫揭糖友「3迷思」恐致腎衰竭

統計顯示，每10位糖尿病患中，就有4人面臨腎功能惡化。醫師提醒，糖友不只控血糖，還要定期檢查糖化血色素、腎功能及尿蛋白，才能早期發現問題，及早治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少糖尿病患（簡稱糖友）以為血糖控制好了，就沒事了。不過，根據統計，每10位糖尿病患中，就有4人面臨腎功能惡化，然而大多數人在早期毫無症狀，直到出現下肢水腫、泡泡尿，甚至嚴重疲倦時，才發現已是慢性腎臟病晚期。

中和班廷謝安慈診所院長謝安慈指出，腎病變不是痛出來的，等你感覺不舒服了，可能已經來不及了。即使按時服藥、血糖穩定，但仍然每年至少做一次尿蛋白和腎功能檢查，同時與醫師討論是否使用具腎臟保護作用的藥物，以免錯失治療黃金時間。

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破解迷思護腎有方 別讓腎功能拉警報

謝安慈指出，糖友常見的三大錯誤觀念，常常導致患者錯失最佳治療時間：

迷思1：「血糖穩了，腎臟就不會壞」

正解：實際上腎功能惡化與高血壓、蛋白尿、肥胖也密切相關。糖尿病患者必須全面監控「三高」並關注腎臟健康。

迷思2：「小便沒有泡泡，就代表腎臟健康」

正解：腎病變早期以微量白蛋白尿出現，這些微小的蛋白肉眼根本無法察覺。等出現泡泡尿可能已經是晚期！

迷思3：「沒症狀就不需要檢查」

正解：腎病變前期通常不痛、沒感覺，等到水腫、倦怠感等症狀出現時，腎功能通常已經流失大半，為時已晚。

腎臟擁有強大的代償能力，即使功能已流失7成，身體仍然能維持表面上的正常運作。這也讓糖尿病腎病變十分難察覺；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

腎臟是沉默器官 7成功能喪失仍能運作

謝安慈表示，腎臟擁有強大的代償能力，即使功能已流失7成，身體仍然能維持表面上的正常運作。這也讓糖尿病腎病變成最難察覺、最常被忽視的慢性病變之一。

臨床上，常用腎絲球過濾率 （eGFR）代表腎臟功能，一般人從40歲開始，每年腎功能 （eGFR） 會自然下降1毫升/分鐘/1.73平方公尺（ml/min/1.73m2） ，但對糖尿病患者而言，若血糖控制不佳，腎功能下降的速度會遠比一般人更快，甚至在短短幾年就進入洗腎階段。

早期腎病變無症狀 尿液及血液檢查不可少

謝安慈指出，糖尿病腎病變早期最大特點就是「沒症狀」，這讓它成為一個隱形的健康殺手。然而，它並非無法被察覺，透過簡單的尿液與血液檢查就能提前發現。

1年1次腎功能檢查 爭取腎臟健康年限

目前透過血液與尿液檢查，就能快速掌握腎臟健康，包含透過eGFR腎絲球過濾率了解腎功能剩下多少，以及透過UACR尿蛋白比值抓出早期腎病變。謝安慈建議所有糖友只要及早發現腎臟病，配合正確用藥，可以為自己多爭取腎臟的健康時間！

6高風險因子 符合1項需檢查

謝安慈提醒，若符合以下任一項高風險因子，務必主動至醫療院所檢查腎功能！

●糖尿病

●高血壓

●肥胖

●65歲以上

●痛風

●有腎臟病家族史

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