3旬男罹睡眠呼吸中止症 達文西手術助他一夜好眠

徐正明醫師提醒，達文西機械手臂手術需要嚴格術前評估和專業術後照護，以確保安全。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕31歲林先生因有睡眠中斷和日間注意力無法集中問題，1年多前接受傳統改善睡眠手術及鼻中隔矯正手術，但效果不佳，近日再到耳鼻喉科求診，經檢查發現口咽部呼吸道狹窄且舌根肥大，睡眠檢查也確認睡眠呼吸障礙指數高達每小時70次，病情仍未見改善，考量傳統手術的侷限，醫師建議接受自費的達文西機械手臂手術治療，術後睡眠品質大幅改善。

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明表示，睡眠阻塞性呼吸中止症（OSA）是一種常見症狀，病人在睡眠時因上呼吸道反覆塌陷而導致氣流中斷，進而影響血中氧氣濃度，不僅會導致病人夜間睡眠質量下降，還可能引發白天精神不佳和頭痛症狀，嚴重時甚至增加心血管等全身性疾病的風險。至於成因包括：上呼吸道結構異常、因肥胖形成頸部脂肪堆積導致呼吸道狹窄或塌陷等。

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徐正明醫師指出，達文西機械手臂手術為睡眠阻塞性呼吸中止症病人提供新的治療選擇。（記者陳建志攝）

徐正明指出，治療睡眠阻塞性呼吸中止症，除輔助性治療可選用陽壓呼吸器或是止鼾牙套外，還有傳統的扁桃腺切除術、懸壅垂顎咽成形術等，不過傳統手術有可能會出現吞嚥困難、傷口疼痛等後遺症。因患者接受傳統扁桃腺切除術後，仍無法擺脫睡眠障礙困擾，決定接受自費的達文西機械手臂手術處理口咽部呼吸道狹窄和舌根肥大問題。

徐正明表示，達文西機械手臂手術具有高靈活性、3D立體影像可放大、出血量少，以及恢復較快的優點，現已被應用於治療睡眠阻塞性呼吸中止症，能解決傳統睡眠手術未能克服的挑戰，為睡眠阻塞性呼吸中止症病人提供一種新的治療選擇。

徐正明提醒，雖達文西機械手臂手術有改善睡眠障礙效果，但也需嚴格的術前評估和專業的術後照護以確保安全。隨著達文西機械手臂手術的創新應用，讓罹患嚴重睡眠障礙的患者看到改善生活品質的希望。

林姓男子因咽部呼吸道狹窄與舌根肥大（左）出現睡眠阻塞性呼吸中止症，經達文西機械手臂手術治療後，呼吸明顯變通暢（右圖藍圈）。（記者陳建志翻攝）

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