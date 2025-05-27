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健康網》端午吃粽藏3地雷！ 醫教「4撇步」不爆腎

2025/05/27 17:28

朱信誠提醒，像是鹹蛋黃、花生、紅豆這類常見餡料，對腎臟來說就是「高磷高鉀炸彈」不宜貪多。（資料照）

朱信誠提醒，像是鹹蛋黃、花生、紅豆這類常見餡料，對腎臟來說就是「高磷高鉀炸彈」不宜貪多。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節將至，許多人準備大啖粽子，但小心吃過頭恐讓腎臟「先罷工」！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文提醒，粽子雖好吃，卻潛藏高磷、高鉀、高鈉等「腎臟殺手」成分，不容忽視；應避開高鉀餡料，並分1顆粽分兩餐吃、少沾醬、多吃青菜，護腎更健康。

朱信誠指出，許多人以為炸雞、珍奶才是腎臟負擔，其實傳統粽子的問題更隱蔽，尤其是那些明知體檢紅字還堅持每日1顆的人，應格外留意。他也提供幾項「不爆腎」吃粽指南，讓民眾節日吃得安心又健康：

高鉀餡料先放下

像是鹹蛋黃、花生、紅豆這類常見餡料，對腎臟來說就是「高磷高鉀炸彈」。朱信誠提醒，不宜貪多，每一口都爆漿，等於讓腎臟承受極大壓力。

1顆粽子分兩餐吃

1顆粽子熱量約400至600大卡，若再搭配醬料與飲料，熱量爆表。朱信誠建議民眾，將1顆粽子分2餐食用，小口細嚼，有助腸胃消化與控制腎臟負擔。

朱信誠強調，配菜方面不可忽略，燙青菜、小黃瓜或沙拉都是理想選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

朱信誠強調，配菜方面不可忽略，燙青菜、小黃瓜或沙拉都是理想選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

少沾醬＝少痛苦

醬油膏、甜辣醬雖是粽子的靈魂，但其富含鈉，過量攝取會讓腎臟與高血壓患者雪上加霜。朱信誠強調，「想吃可以，淺淺點一點，千萬不要猛沾猛吸。」

多點青菜救全場

朱信誠強調，配菜方面不可忽略，燙青菜、小黃瓜或沙拉都是理想選擇。膳食纖維能增加飽足感，降低過量粽子攝取，也有助鉀平衡，保護腎臟功能。

朱信誠最後提醒，粽子不是不能吃，但「吃得聰明、搭配得當」才是好選擇。別讓腎臟默默為你的嘴承擔端午後遺症。

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