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汐止福安宮捐贈高頂救護車 助力汐止緊急救護服務
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止福安宮今（2）天上午捐贈新北市消防局第六救災救護大隊汐止分隊1 輛高頂救護車，由副大隊長李建霖出席接受捐贈；李建霖表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，盼藉福安宮善行義舉拋磚引玉，讓社會大眾更重視救災救護品質。
新北市救護案件逐年增加，去（2024）年一整年新北市本市救護案件為23萬餘件，對於緊急救護的工作來說，已成為民眾最需要政府其中的一項公共服務，其中OHCA 患者康復出院率從 99年僅3.1%提高至113年已達11.68%，迄今成功救回2647條寶貴生命。救護車輛使用之頻繁，耗損量大，突顯「工欲善其事，必先利其器」重要性。
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李建霖指出，福安宮獲知六大隊汐止分隊救護車已屆汰換年限，福安宮捐贈汐止分隊1輛高頂救護車，不僅提升緊急救護能量，更藉神明庇佑，為汐止市民祈求安居健康。
李建霖在捐贈儀式中致贈感謝狀感謝福安宮後表示，「政府資源有限，民間力量無窮」消防局將持續提供完善的緊急救護服務，也期望透過捐贈者的善行義舉拋磚引玉，讓社會大眾更重視救災救護品質，打造更安全的社會。
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