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健康 > 杏林動態

汐止福安宮捐贈高頂救護車 助力汐止緊急救護服務

2025/08/02 15:00

新北市汐止福安宮昨在福安宮前舉辦捐贈新北市消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車儀式，由副大隊長李建霖接受捐贈。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止福安宮昨在福安宮前舉辦捐贈新北市消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車儀式，由副大隊長李建霖接受捐贈。（記者林嘉東翻攝）

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止福安宮今（2）天上午捐贈新北市消防局第六救災救護大隊汐止分隊1 輛高頂救護車，由副大隊長李建霖出席接受捐贈；李建霖表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，盼藉福安宮善行義舉拋磚引玉，讓社會大眾更重視救災救護品質。

新北市救護案件逐年增加，去（2024）年一整年新北市本市救護案件為23萬餘件，對於緊急救護的工作來說，已成為民眾最需要政府其中的一項公共服務，其中OHCA 患者康復出院率從 99年僅3.1%提高至113年已達11.68%，迄今成功救回2647條寶貴生命。救護車輛使用之頻繁，耗損量大，突顯「工欲善其事，必先利其器」重要性。

李建霖指出，福安宮獲知六大隊汐止分隊救護車已屆汰換年限，福安宮捐贈汐止分隊1輛高頂救護車，不僅提升緊急救護能量，更藉神明庇佑，為汐止市民祈求安居健康。

李建霖在捐贈儀式中致贈感謝狀感謝福安宮後表示，「政府資源有限，民間力量無窮」消防局將持續提供完善的緊急救護服務，也期望透過捐贈者的善行義舉拋磚引玉，讓社會大眾更重視救災救護品質，打造更安全的社會。

新北市汐止福安宮昨捐贈新北市消防局第六救災救護大隊一輛救護車，主任委員蘇樹木（左）將救護車鑰匙交給副大隊長李建霖。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止福安宮昨捐贈新北市消防局第六救災救護大隊一輛救護車，主任委員蘇樹木（左）將救護車鑰匙交給副大隊長李建霖。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止福安宮昨在福安宮前舉辦捐贈新北市消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車儀式，由副大隊長李建霖接受捐贈。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止福安宮昨在福安宮前舉辦捐贈新北市消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車儀式，由副大隊長李建霖接受捐贈。（記者林嘉東翻攝）

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