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健康 > 杏林動態

「繼續成為宜蘭人健康的依靠」陽交大附醫新院長交接

2025/08/01 14:16

陽明交大附醫今天舉行院長交接，由陽明交通大學校長林奇宏主持（中），黃志賢（右）從院長楊純豪手中接下印信。（記者王峻祺攝）

陽明交大附醫今天舉行院長交接，由陽明交通大學校長林奇宏主持（中），黃志賢（右）從院長楊純豪手中接下印信。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立陽明交通大學附設醫院被宜蘭人稱作「大病院（大醫院）」，今（1）天舉行院長交接暨就職典禮，由泌尿科權威黃志賢接任。黃志賢致詞時強調，未來將持續引領醫院，推動醫療發展新格局，繼續成為宜蘭人健康的依靠。

黃志賢說，陽交大附醫不論是改制前的台灣總督府宜蘭醫院、署立宜蘭醫院，對宜蘭人來說都稱作「大病院」，是治病、救人、守護民眾健康的依靠，他的祖父、曾祖父都曾在這裡服務。

他說，未來會以幸福、榮耀、價值，作為帶領醫院再度前行的核心願景，人才是醫院最重要資產，期盼所有醫護在這裡工作都能感到幸福、榮耀，從中實現個人價值，自己也將持續引領醫院，朝全人、先進及精準醫療方向發展，成為智慧醫療技術的重鎮。

陽明交大附醫今天舉行院長交接，由陽明交通大學校長林奇宏主持，黃志賢從院長楊純豪手中接下印信。卸任的楊純豪哽咽致詞，感謝各界支持協助醫院建置儀器設備，他也做到全力以赴、燃燒自己，在所有人齊心努力下，啟動二期醫療大樓興建，提升未來急重症醫療量能，為升格醫學中心奠下基礎，「宜蘭人對醫院的信任，就是醫院最大資產。」

林奇宏表示，期許黃志賢結合陽交大強大的科研資源，深化大學與附設醫院間的整合，並憑藉管理經驗與臨床實力，推動醫療發展新格局，為蘭陽地區醫療注入專業創新的新能量。

黃志賢是泌尿科領域權威，在台北榮民總醫院擔任主治醫師長達30年，致力泌尿疾病診療、微創手術及生殖醫學發展；曾任陽大醫學院副院長、台北榮民總醫院泌尿部部主任及台灣男性學醫學會理事長等職務；曾在台北榮總與陽明交大推動現代醫學教育改革，對於PBL（問題導向學習）教學及OSCE（客觀結構式臨床測驗）的建置、訓練與臨床教學均有深厚見解，並多次獲獎。

黃志賢致詞時強調，未來將持續引領醫院，推動醫療發展新格局，繼續成為宜蘭人健康的依靠。（記者王峻祺攝）

黃志賢致詞時強調，未來將持續引領醫院，推動醫療發展新格局，繼續成為宜蘭人健康的依靠。（記者王峻祺攝）

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