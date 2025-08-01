新竹台大分院新院長交接 厚愛化行動「提升新竹醫療水平」

新任院長洪冠予代表新竹台大分院致贈紀念琉璃給卸任的余忠仁院長，以表感謝。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今天下午於竹北院區舉行院長交接典禮，在台大醫學院院長吳明賢監交下，甫升任台大醫院院長的余忠仁親手將印信交接予洪冠予，正式完成交接儀式；洪冠多致詞時提及，曾有新竹鄉親說希望能和台北一樣享有最好的醫療服務，「這句話我一直放在心中，是最大的期許和鼓勵，我們會將這份厚愛化作行動，持續努力讓民眾更加健康」。

新竹台大分院表示，洪冠予院長為台大醫學系畢業，擁有臨床醫學博士與管理學院EMBA碩士學位，專精腎臟醫學。歷任台大醫院副院長、醫務秘書、品質管理中心主任，並曾借調擔任台北醫學大學副校長，醫學專業與行政實務經驗俱備。

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洪冠予院長曾於2015年至2020年間擔任台大醫院新竹分院院長，任內推動急重難症照護體系建構、設立心血管醫學中心與重症病房，強化智慧醫療與在地照護網絡，並與清大、交大、工研院、國衛院等單位密切合作，積極拓展教學與創新研究量能。

洪冠予表示，新竹台大分院服務涵蓋南桃園、大新竹至苗栗地區，面對人口快速移入與醫療需求升高，未來將持續強化本院做為「北台灣中段區域急重症樞紐醫院」的角色，深化醫學中心責任醫院角色，讓民眾在地即可享有高品質、即時且完整的醫療服務。

典禮中，院內同仁也向余忠仁院長表達感謝與祝福，感念其任內穩健領導，奠定醫院堅實發展基礎，如今榮升總院，全體同仁與有榮焉。展望未來，期在新院長洪冠予帶領下，整合新竹、竹北、竹東三院區資源，運用數位轉型、流程再造與創新思維，邁向高效、韌性且永續的醫療新格局。

現場出席嘉賓橫跨台大體系、中央與地方政府、醫療公會、學術研究機構及在地企業等單位。

新竹台大分院今天舉行院長交接典禮，地方各界嘉賓共同見證交接時刻。（記者廖雪茹攝）

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