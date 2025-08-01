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新竹台大分院新院長交接 厚愛化行動「提升新竹醫療水平」
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今天下午於竹北院區舉行院長交接典禮，在台大醫學院院長吳明賢監交下，甫升任台大醫院院長的余忠仁親手將印信交接予洪冠予，正式完成交接儀式；洪冠多致詞時提及，曾有新竹鄉親說希望能和台北一樣享有最好的醫療服務，「這句話我一直放在心中，是最大的期許和鼓勵，我們會將這份厚愛化作行動，持續努力讓民眾更加健康」。
新竹台大分院表示，洪冠予院長為台大醫學系畢業，擁有臨床醫學博士與管理學院EMBA碩士學位，專精腎臟醫學。歷任台大醫院副院長、醫務秘書、品質管理中心主任，並曾借調擔任台北醫學大學副校長，醫學專業與行政實務經驗俱備。
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洪冠予院長曾於2015年至2020年間擔任台大醫院新竹分院院長，任內推動急重難症照護體系建構、設立心血管醫學中心與重症病房，強化智慧醫療與在地照護網絡，並與清大、交大、工研院、國衛院等單位密切合作，積極拓展教學與創新研究量能。
洪冠予表示，新竹台大分院服務涵蓋南桃園、大新竹至苗栗地區，面對人口快速移入與醫療需求升高，未來將持續強化本院做為「北台灣中段區域急重症樞紐醫院」的角色，深化醫學中心責任醫院角色，讓民眾在地即可享有高品質、即時且完整的醫療服務。
典禮中，院內同仁也向余忠仁院長表達感謝與祝福，感念其任內穩健領導，奠定醫院堅實發展基礎，如今榮升總院，全體同仁與有榮焉。展望未來，期在新院長洪冠予帶領下，整合新竹、竹北、竹東三院區資源，運用數位轉型、流程再造與創新思維，邁向高效、韌性且永續的醫療新格局。
現場出席嘉賓橫跨台大體系、中央與地方政府、醫療公會、學術研究機構及在地企業等單位。
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