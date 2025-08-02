健康網》雨後清消要小心！傳染病一次看懂

雨後須小心清理環境，依照「巡、倒、清、刷」原則以防病媒蚊孳生。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中南部受西南季風影響，近日連日大雨，多地傳出災情。中央氣象署在今（2）日針對台南發布大豪雨警戒，多處時雨量破100毫米。雨後需要注意哪些健康風險？《自由健康網》整理4項與雨季、濕熱與病媒蚊相關的疾病，幫助大眾遠離高風險疾病。

登革熱

●傳染方式：台灣常見埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），當人被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，為主要傳播方式。當病媒蚊叮咬處於可傳染期之登革熱病人後，亦會被病毒感染，此被感染的蚊子再叮咬其他健康人，則造成社區中的傳播。

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●症狀：典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象；其他則有嗜睡、肝臟腫大等警示症狀；嚴重可能有出血或器官損傷，且若未及時治療，死亡率高達20%。

●潛伏期：約為3-14天，通常為4-7天。

●預防：徹底清潔病媒蚊生長環境為首要之務。落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。

屈公病

●傳染方式：人被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，在發病前2天至發病後5天期間，血液中有屈公病毒活動；此時如果被病媒蚊叮咬，病毒將在病媒蚊體內增殖2至9天後，病媒蚊便具有傳播能力。當它再叮咬其他健康的人時，就可將病毒傳出去。

可傳播屈公病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus）。

●症狀：屈公病毒感染者多數有症狀，包含突然發燒、關節疼痛或關節炎（約70%患者有，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹（約半數的患者會出現），且可伴隨結膜炎、腹瀉、畏光等非典型症狀，症狀持續約3至7天。屈公病較少見致死的案例，大部分患者在7至10天內可康復，少數患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月。

●潛伏期：潛伏期2～12天，通常為4～8天。

●預防：一旦有屈公病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有屈公病流行的可能性，所以民眾平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作。

另外，若前往屈公病流行地區，要做好防蚊措施，在戶外活動穿上淺色長袖衣褲，在皮膚上噴含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）的防蚊藥劑。返台後要自我健康監測。

其餘部分則包含徹底清潔環境，可參考疾管署提供之「登革熱/屈公病教戰手冊」。

類鼻疽

●傳染方式：災後通常會有相當多的泥濘，多由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染的情形，一般情形下，並不會由人直接傳染給人。近日便有老翁並未接觸污水與污泥，卻「吸入」類鼻疽而感染。

●症狀：大部分症狀並不明顯，常常被人忽略以為是感冒，提醒注意以下臨床症狀：肺炎、急性皮膚化膿與局部淋巴腫大、慢性化膿性類鼻疽、菌血症與敗血症。

●預防方法：身體虛弱抵抗力差的人，包括糖尿病及外傷者，應避免赤足於污泥土或污水中；皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷的人，若接觸到受污染的水或土壤，應儘快清洗乾淨，或使用鞋套或手套，以避免皮膚直接暴露於濕土。

鉤端螺旋體

●傳染方式：可經食入受病原動物之尿液污染的水或食物而感染。當人們工作或活動時，如有病原菌存在環境中（如淹水地區之污水），可經由皮膚傷口進入人體而感染；也有可能由口腔黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口侵入。

●潛伏期：4-19天，通常為10天。

●症狀：其臨床表徵不一，可從類似感冒之輕微型（約90%受感染者）到嚴重致命之黃疸型（約5-10%受感染者）不等。

典型之症狀包括高燒、嚴重頭痛、畏寒、肌肉痠痛及嘔吐，另外還可能出現黃疸、結膜充血、腹痛；部分嚴重型患者若未接受及時診斷及治療，會進展到腎衰竭、肝衰竭等病變。

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