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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》膜到乳房硬塊莫驚慌 葉狀瘤大多為良性

2025/08/02 13:42

台北慈濟醫院一般外科陳昱天表示，觸摸到硬塊後，若沒有及時處置，會愈長愈大；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北慈濟醫院一般外科陳昱天表示，觸摸到硬塊後，若沒有及時處置，會愈長愈大；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乳房葉狀瘤是一種少見的乳房腫瘤，台北慈濟醫院一般外科陳昱天表示，不少病人最關心的問題，「這個腫塊會不會是癌症？」自他們觸摸到硬塊後，往往心理壓力不小，但若沒有及時處置，當腫瘤持續增大，外觀上會出現外凸、皮膚緊繃甚至潰瘍壞死等情形，約兩成患者可能出現腋下淋巴結腫大，嚴重導致身心壓力。

常見的乳房良性腫瘤包括纖維腺瘤、乳腺囊腫、乳管內乳頭瘤與葉狀瘤等。其中葉狀瘤是一種少見但特殊的腫瘤，約占乳房腫瘤的0.3%-1%，通常呈現單側乳房病灶，腫瘤邊界清楚、質地堅實，一般不會有疼痛感，多半由病人自行觸摸發現。

陳昱天指出，依病理可分為良性、邊緣型與惡性，發生原因可能與荷爾蒙變化、基因突變有關，好發於40至50歲之間的女性，由於有惡性潛能，臨床上建議完整切除並定期追蹤，以降低復發風險。

當病人觸摸到乳房硬塊，陳昱天說，須透過影像檢查與病理切片，層層檢驗，才能作出正確診斷與治療建議。乳房超音波與乳房攝影是腫瘤評估的主要影像工具，各有其適用族群與優勢。乳房超音波特別適用於年輕女性，因其乳腺較緻密，可清楚區分腫塊是液體囊腫還是實質腫瘤，並觀察腫瘤的邊界、形狀與血流分布，協助判斷良惡性。相較之下，乳房攝影則較適合40歲以上女性作為常規篩檢工具，能有效偵測微小的鈣化點與結構異常，對早期乳癌的發現具有高度敏感性。

此外，若腫瘤具可疑特徵，陳昱天則會安排粗針切片或真空輔助切片，進行病理檢查以作判別，部分高風險族群或術前需更精準評估者，也可透過核磁造影檢查協助釐清。

葉狀瘤的治療，陳昱天強調，要完整切除且保留安全邊緣，相較傳統手術，微創內視鏡手術亦可達到同樣效果。醫師可利用精密器械從腋下開約3公分的傷口進入，在內視鏡輔助下進行皮下乳腺切除後重建。陳昱天說：「對於如葉狀瘤等良性腫瘤，只要手術完整切除，預後通常良好，復發率低。若是需要切除範圍較大，多數患者可同步進行乳房重建，保有良好的生活品質與自信。」

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