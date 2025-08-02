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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》快走讓你更長壽！ 研究：每日15分鐘降20％死亡率

2025/08/02 12:18

營養師科提斯引述國外研究說，每天快走至少15分鐘，能降低20%死亡率，原因或與提升心臟效率、改善心血管風險因子及執行容易有關；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯引述國外研究說，每天快走至少15分鐘，能降低20%死亡率，原因或與提升心臟效率、改善心血管風險因子及執行容易有關；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動是維持健康的不二法門，但忙碌的現代人不論是工作或家庭，經常蠟燭兩頭燒，往往很難抽出時間執行運動目標。營養師科提斯引述國外研究指出，每天快走至少15分鐘，能夠降低20%的死亡率，效果甚至比慢走3小時還要好。推究原因可能與提升心臟效率、改善心血管風險因子，以及執行容易有關，因此建議不妨嘗試看看，有助健康又可延壽。

營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，過去的研究已經證實，經常散步對於健康有所幫助，但忙碌的現代人可能沒有太多時間散步。根據1篇發表在《美國預防醫學雜誌》（American Journal of Preventive Medicine）的研究，收錄了79,856位低收入民眾的資料，發現低收入民眾較容易有飲食狀況不佳、抽菸及喝酒等現象，所以有較高的慢性病風險。

科提斯表示，研究團隊並發現，每天快走至少15分鐘，能夠降低20%的死亡率，效果甚至比慢走3小時還要好，尤其能夠降低心血管疾病的死亡率。因此，如果運動時間不夠多的話，建議可以嘗試快走15分鐘。

有益心血管健康3關鍵

為什麼快走有益心血管健康？科提斯表示，可能原因包含以下3項：

提升心臟效率：快走是種有氧運動，提升每次心臟收縮時，血液及氧氣的輸出量，可讓心臟收縮效率更好，進而讓心血管更健康。

改善心血管風險因子：規律快走降低體重、改善體組成，所謂改善體組成，就是增加肌肉比例、降低體脂肪比例，減少肥胖相關危險因子，例如：高血脂及高血壓。

容易執行：相較於跳躍跟快跑，快走的衝擊性較低，各年齡層都容易規律進行，達到長期效果。

科提斯提醒，最好的運動就是自己喜歡，也可以長期執行；快走相較於散步較節省時間，又不像慢跑、打籃球等衝擊性較高，建議不妨嘗試看看。

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