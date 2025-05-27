健康網》愛愛突手腳無力釀中風 竟是「這行為」惹禍

1名年近30歲女子在與男友親熱後，因半側肢體無力，跌倒撞到頭部而至急診就醫，醫師診斷為中風；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名年近30歲女子在與男友親熱後，因半側肢體無力，跌倒撞到頭部而至急診就醫，診斷為中風，醫師進一步詢問後得知，男友在親密互動時，在她的脖子上種了個草莓，且檢查發現，女子頸動脈內有一些增厚的斑塊，推測是男友在種草莓吸吮過程時，造成斑塊脫落，形成血栓往上跑進腦部，最終引發缺血性中風。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，當時他正值急診班，1名將近30歲女子因跌倒撞到頭部被送至急診。檢查時發現，女子有中風的情況。進一步詢問後得知，她的男友在種草莓時，發現她突然全身癱軟倒下，雖意識清楚，但有一側手腳無力，才會撞到頭部。

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陳榮堅提及，考量女子既有外傷又有中風的情況，因此立刻會診神經內科及外科。檢查發現脖子上的草莓印剛好是頸動脈的位置，進一步安排電腦斷層掃描證實，其腦部出現缺血性中風情形，且頸動脈超音波檢查，發現雖然她還年輕，但頸動脈內有一些增厚的斑塊。推測是親熱時，吸吮過程不小心導致斑塊脫落，形成血栓往上跑進腦部，最終引發缺血性中風。

陳榮堅提醒，「種草莓」不僅僅是留下吻痕而已，如果剛好在動脈附近，真的可能會有危險，不可不慎。

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