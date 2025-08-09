台灣長照NO1！菲籍護理師來宜蘭取經 一待11年獲獎

宜蘭縣長照服務員菲籍亞當（右1）及游阿雪，投入長照超過10年，獲宜蘭縣政府表揚績優長照人員「最佳敬業獎。」（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣邁向超高齡社會，政府力推長照服務，涵蓋率破8成，其中宜蘭高達101％，來自菲律賓的照顧服務員亞當，憑藉護理師專業背景，跨海來台取經，結果一待就是11年，還成為新進外籍照服員的良師益友，傳授長照心法，今天獲宜蘭縣政府表揚績優長照人員「最佳敬業獎。」

在宜蘭私立竹林養護院任職的亞當，原在菲律賓擔任護理師，11年前隻身到宜蘭學習長照，還認識同為照服員的太太，讓他直呼「幸福」，並克服國籍、語言隔閡，除成為住宿型長照機構的得力助手，更不吝向新進外籍夥伴分享服務知能。

亞當說，台灣長照服務完善，讓他嚮往學習補足專業，沒想到就此落地深根，面對煩躁不安長者，也盡力安撫，告訴自己不能生氣，將長者當作自己家人般視如己出，很高興獲肯定得到最佳敬業獎，未來會繼續陪伴每一名長照需求者，成為他們溫暖的太陽。

另名獲得最佳敬業獎的游阿雪，因婆婆失能而離開9年職場成為專職照顧者，後來帶著挑戰和回饋的心，踏進長照工作，10年來服務超過60個家庭，跨越血緣用心照顧個案，不僅鼓勵長者，也陪伴照顧者，以過來人感同身受的經歷，成為彼此的力量。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭縣老年人口比例已達20.33％，預估長照需求者有1萬2千多人，目前縣內長照服務單位341家、住宿型52家，照服員計1709人，服務涵蓋率101％，未來會繼續推動長照2.0，盼透過表揚績優照服員，鼓勵更多優秀人才投入；今年共有54人獲獎，頒發潛力新秀、最佳績優及最佳敬業獎。

