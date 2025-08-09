沈玉琳血癌撼各界 醫：「3大症狀」速就醫 抽血可診斷

巫康熙之前治療血癌男童，男童身體沒癌細胞了，他擁抱巫康熙醫師感謝。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕57歲藝人沈玉琳罹患血癌，上月底身體不適住院，一度傳出是猛爆性肝炎，再傳多重器官指數異常，後來確診急性骨髓性白血病。中山醫學大學附設醫院副院長暨中山附醫兒童血液腫瘤科主任巫康熙指出，血癌發病大多是貧血造成臉色蒼白、走路喘及不明瘀青，一般不會有這麼多器官症狀，懷疑可能延遲就醫或是原本就有慢性病。巫康熙提醒，出現貧症狀就應盡速就醫；血癌是抽血就能診斷的疾病，及早發現，治療效果較好。

巫康熙指出，血癌是由「骨髓」長出來的癌症，骨髓製造各種血球，當癌細胞佔據了骨髓就會影響血球的製造，如紅血球低下造成貧血，早期貧血沒有症狀，但嚴重貧血會蒼白，走路會喘；血小板低下不明原因的瘀青；白血球異常會引起發燒，因此，出現以上一個症狀就要懷疑有血癌，建議要抽血進一步的檢查。

請繼續往下閱讀...

「不是所有的癌症抽血就能檢查出來，但血癌通常抽血會有異常！」巫康熙說，血癌通常分很多種，每一種的治療方式都不同，現在是基因的年代，血癌的基因檢查非常重要，有些血癌有標靶藥，有些一定要骨髓移植，才有比較高的治癒率。

巫康熙強調，血癌治療，先看基因，「基因決定一切」，如果基因不好，就要考慮骨髓移植，可提高治癒率，再來要看治療反應情形，也就是治療後的殘存癌細胞量。治療反應不佳的時候，就要考慮做骨髓移植，台灣的骨髓移植技術進步，慈濟骨髓庫配對吻合率有5成，手足和兒女即使基因不同，也能半吻合移植。

巫康熙說，血癌是兒童癌症最常見的癌症，大人血癌和兒童血癌，發生率分別為每10萬3至5人、及每10萬人約2.5人，分類也差不多，但治癒率差很多；兒童血癌的治癒率比成人好，他也說，外界所說細胞免疫療法CAR-T治療，則是針對特定的血癌-B細胞急性淋巴性白血病。

