謠言終結站》止汗劑堵汗傷身？ 食藥署：不會「悶阻」汗液

使用止汗劑，食藥署指出，汗液仍可由其他區域正常排出，不會因此導致毒素堆積或健康問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日高溫，許多民眾仰賴止汗劑維持清爽，但坊間流傳「止汗劑會讓汗液悶在體內、導致毒素堆積」的說法，引發不少人擔憂。對此，食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文澄清，強調這是錯誤觀念，並不會造成毒素堆積或健康問題，呼籲民眾勿過度恐慌。

食藥署指出，止汗劑的作用範圍僅限於局部，例如常見的腋下部位，產品多數以鋁鹽成分形成膠狀物質，暫時阻塞汗腺出口以減少該處出汗。然而，人體擁有數百萬個汗腺，即使某些部位使用止汗劑，汗液仍可由其他區域正常排出，完全不會「悶在體內」，更不會因此導致毒素堆積或健康問題。

請繼續往下閱讀...

食藥署說，建立正確使用止汗劑的觀念才能安心防汗、清爽一夏；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，TFDA也特別提醒民眾，不要混淆「止汗劑」與「制臭劑」的功能。止汗劑是用來抑制出汗，而制臭劑則以香精與香料為主，用於減少體味，並不具備止汗效果。兩者屬性不同，應根據個人需求正確選擇。為確保產品安全與效用，TFDA也補充止汗劑使用小叮嚀：

●勿用於肌膚破損或發炎處：避免造成刺激或感染。

●保持肌膚乾燥再使用：出汗或剛洗完澡時不建議立即塗抹。

●建議夜間使用：夜間汗腺分泌較少，有助成分穩定附著。

食藥署呼籲大眾建立正確使用止汗劑的觀念，避免誤信網路謠言或錯誤資訊，才能安心防汗、清爽一夏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法