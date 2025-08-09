健康網》小細胞肺癌新武器！醫： 疾病控制率高達8成

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，今年1種名為Tarlatamab的新型抗體療法。它運用雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）技術，精準引導T細胞攻擊癌細胞，臨床試驗中展現出超過4成的反應率與高達8成的疾病控制率；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕小細胞肺癌（SCLC），被醫界形容為「癌症界的飆仔」，來得快、轉移猛、復發急，是所有肺癌中最難纏的一種。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，今年1種名為Tarlatamab的新型抗體療法。它運用雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）技術，精準引導T細胞攻擊癌細胞，臨床試驗中展現出超過4成的反應率與高達8成的疾病控制率。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」說明，小細胞肺癌不是一般常聽到的肺腺癌，是1種來得又快、轉移又猛、預後又差的癌。它佔所有肺癌中的10%左右，但卻是最令人頭痛的一種。台灣的病人常常在診斷出來的時候，病灶已經全身跑了；一開始用化療＋免疫治療，或許有效，但半年後復發，很快就沒藥可用了。

廖繼鼎說明，Tarlatamab不是化療藥，也不是免疫檢查點抑制劑，它是一種雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）。簡單說，就是幫T細胞裝上導航系統，引導它找到腫瘤細胞，精準殺死。它針對的是一種叫DLL3 的蛋白，這個蛋白在正常細胞幾乎沒有，但在90% 的小細胞肺癌細胞上大量表現。這就像是找到了一個「只屬於壞人」的記號。Tarlatamab 就是導引T細胞靠近癌細胞，然後啟動攻擊！

廖繼鼎分享，來自國際臨床試驗的數據。

●反應率（ORR）超過 40%，亞洲病人甚至可達 46%。

●疾病控制率超過80%。

●中位整體存活期可達19個月（比多數標準療法高出兩倍）。

●對於腦轉移病灶也有效，這點尤其難得！

廖繼鼎提到，它不是萬無一失，副作用需要小心，這類藥物容易引起兩種特殊副作用。

●細胞激素釋放症候群（CRS）：發燒、低血壓、呼吸困難，常在第一天就發作，需要醫護團隊迅速應對。

●神經毒性症候群（ICANS）：可能在用藥後幾週才發生，出現認知、語言、視覺、行為改變，甚至癲癇。

廖繼鼎說，好消息是，目前多數副作用都可控，只要熟悉評估和處理流程，風險就能大幅降低。他認為，不是每種癌都有新希望，有武器，就該知道。這聽起來像是一則研究新聞，但這不是學術，是正在影響身邊人的事。

廖繼鼎提醒，Tarlatamab是一個可以問問主治醫師的新選項，不保證治癒，但必須給病人知道「還有路可以走」。他強調，「即使是最難纏的癌，也值得我們不放棄。」

