自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》小細胞肺癌新武器！醫： 疾病控制率高達8成

2025/08/09 13:33

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，今年1種名為Tarlatamab的新型抗體療法。它運用雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）技術，精準引導T細胞攻擊癌細胞，臨床試驗中展現出超過4成的反應率與高達8成的疾病控制率；示意圖。（圖取自shutterstock）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，今年1種名為Tarlatamab的新型抗體療法。它運用雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）技術，精準引導T細胞攻擊癌細胞，臨床試驗中展現出超過4成的反應率與高達8成的疾病控制率；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小細胞肺癌（SCLC），被醫界形容為「癌症界的飆仔」，來得快、轉移猛、復發急，是所有肺癌中最難纏的一種。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，今年1種名為Tarlatamab的新型抗體療法。它運用雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）技術，精準引導T細胞攻擊癌細胞，臨床試驗中展現出超過4成的反應率與高達8成的疾病控制率。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」說明，小細胞肺癌不是一般常聽到的肺腺癌，是1種來得又快、轉移又猛、預後又差的癌。它佔所有肺癌中的10%左右，但卻是最令人頭痛的一種。台灣的病人常常在診斷出來的時候，病灶已經全身跑了；一開始用化療＋免疫治療，或許有效，但半年後復發，很快就沒藥可用了。

廖繼鼎說明，Tarlatamab不是化療藥，也不是免疫檢查點抑制劑，它是一種雙特異性T細胞接合抗體（BiTE）。簡單說，就是幫T細胞裝上導航系統，引導它找到腫瘤細胞，精準殺死。它針對的是一種叫DLL3 的蛋白，這個蛋白在正常細胞幾乎沒有，但在90% 的小細胞肺癌細胞上大量表現。這就像是找到了一個「只屬於壞人」的記號。Tarlatamab 就是導引T細胞靠近癌細胞，然後啟動攻擊！

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，小細胞肺癌不是一般常聽到的肺腺癌，是1種來得又快、轉移又猛、預後又差的癌。它佔所有肺癌中的10%左右，但卻是最令人頭痛的一種。（圖取自shutterstock）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，小細胞肺癌不是一般常聽到的肺腺癌，是1種來得又快、轉移又猛、預後又差的癌。它佔所有肺癌中的10%左右，但卻是最令人頭痛的一種。（圖取自shutterstock）

廖繼鼎分享，來自國際臨床試驗的數據。

●反應率（ORR）超過 40%，亞洲病人甚至可達 46%。

●疾病控制率超過80%。

●中位整體存活期可達19個月（比多數標準療法高出兩倍）。

●對於腦轉移病灶也有效，這點尤其難得！

廖繼鼎提到，它不是萬無一失，副作用需要小心，這類藥物容易引起兩種特殊副作用。

細胞激素釋放症候群（CRS）：發燒、低血壓、呼吸困難，常在第一天就發作，需要醫護團隊迅速應對。

神經毒性症候群（ICANS）：可能在用藥後幾週才發生，出現認知、語言、視覺、行為改變，甚至癲癇。

廖繼鼎說，好消息是，目前多數副作用都可控，只要熟悉評估和處理流程，風險就能大幅降低。他認為，不是每種癌都有新希望，有武器，就該知道。這聽起來像是一則研究新聞，但這不是學術，是正在影響身邊人的事。

廖繼鼎提醒，Tarlatamab是一個可以問問主治醫師的新選項，不保證治癒，但必須給病人知道「還有路可以走」。他強調，「即使是最難纏的癌，也值得我們不放棄。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中