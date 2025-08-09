屏東急重症、早產兒守護者 卓德松行醫40年救人無數

受到守護的鍾小妹妹送給卓德松醫師自己的畫作（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院感謝小兒科急診醫師卓德松行醫40年，守護屏東的早產兒與重症孩童，昨（9）天舉辦「卓爸四十—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請曾受卓爸照顧的病童及其家屬齊聚醫院，其中有年齡已31歲的邱小弟弟、住院長達破紀錄長達832天的李小妹妹、出生只有530克的鍾小弟，用行動見證生命奇蹟，向這位偉大的醫師表達最深的感謝與敬意。

67歲的來自馬來西亞的卓德松，台灣大學醫學系畢業後，即選擇到偏鄉的屏東基督教醫院服務，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療，以院為家，「ICU就是他的床」，每年照顧超過屏東縣1/3的早產兒，並持續擔任第一線主治醫師至今整整40年。

請繼續往下閱讀...

屏東基督教醫院將卓德松從醫歷程製成兒童繪本（記者葉永騫攝）

屏基為了感謝他的貢獻，將卓德松從醫歷程製作成兒童繪本「卓爸的約定」，前屏東縣衛生局長李昭仁更談起孫女出生命懸一線時，卓德松24小時照顧才能度過危機，現在不僅健康長大，還成為音樂小小表演者，而到場參加的200多位受照顧小朋友和家長，年紀最大已經31歲，住院3天救回一命，而出身時只有530克的巴掌天使鍾小弟弟，及住院長達832天破紀錄的李小妹等人，也都是卓德松當年努力從死神手中救回來，現在都已經念小學了，也都在家長陪同下到場向卓爸表達最高的敬意。

卓德松說，感謝上帝讓他在年輕時就培養出好的加護病房醫療團隊，看到大家的感謝讓他很感動，希望大家繼續支持，讓屏東的孩子，受到更好的照顧。

卓德松醫師守護的小天使最大的已經31歲了（記者葉永騫攝）

200多位小朋友及家長參加典禮，感謝卓爸的守護（屏東基督教醫院提供）

