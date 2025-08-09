健康網》日本七龍珠鳥山明、拳擊好手不治 腦傷來得快又猛

日本拳擊好手神足茂利（左）在比賽中失去意識，送醫後不治。亞東紀念醫院神經外科醫師岑昇信指出，急性硬腦膜下血腫來得快又猛。（取自X平台）

〔健康頻道／綜合報導〕年僅28歲的日本拳擊好手神足茂利在2日進行東太平洋拳王戰後失去意識，送醫搶救後在8日不治，據日媒報導，他因急性硬腦膜下血腫手術後不幸離世。亞東紀念醫院神經外科醫師岑昇信指出，大部分病例伴隨明顯頭部外傷的病史，症狀來得又快又猛。

日本著名漫畫家鳥山明以《七龍珠》聞名中外，他也是因急性硬腦膜下血腫過世，享年68歲；此外，日本職業拳擊另一名選手穴口一輝也因此症狀開刀後不治，得年23歲。

岑昇信在臉書「亞東醫院健康e百科」上分享，慢性硬腦膜下血腫往往沒有明顯的外傷病史，臨床上症狀惡化較緩慢、較不明顯，硬腦膜下血腫造成神經壓迫及腦壓增加，造成病人出現肢體無力、意識改變等問題。

根據衛福部臺南醫院的「衛教資料」分享，一般是指出現在硬腦膜下腔，存在時間超過3個星期的血塊或血水。慢性硬腦膜下腔出血常好發於50歲以上的中老年人，尤其以原本就有大腦萎縮的老年病患居多，但是偶爾也會在年輕人身上發生。

位於大腦表面的一些靜脈血管，此時極容易因為一點點輕微的頭部外傷而被拉斷，先是造成急性的硬腦膜下腔出血，再進一步逐漸形成慢性硬腦膜下腔積血。

有些人會出現頭痛、嘔吐、食慾減退、視力模糊等症狀；有些人則是以記憶力喪失、行動遲緩來表現，很像是得了老年癡呆症；還有些人會有失眠、精神異常表現而被當成精神病患；有些人會表現出單側肢體乏力、步履不穩、頭暈失衡，很像是中風；有的病人甚至會嚴重到意識不清、呈現昏迷狀態，讓人懷疑急性腦內出血的可能。急性硬腦膜下血腫最常見的病因是頭部外傷，如跌倒、車禍、暴力攻擊等。

台北醫學大學附設醫院外傷外科醫師黃振僑於臉書上表示，硬腦膜下血腫發生在外傷之對側腦部，如果是左側受到重擊，出血則會在右側，所以知道患者是頭部外傷後昏倒，或頭部外傷前昏倒，其實對於正確診斷是很重要的。

