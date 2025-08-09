醫學中心「秀肌肉」智慧照護與創新醫療成果 高齡產業展一次看完

高齡健康產業博覽會登場，醫學中心秀智慧照護與創新醫療成果。（記者方賓照攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕第二屆高齡健康產業博覽會8月8日至10日在台北世貿一館登場，匯集350家機構、1200個展位，醫學中心齊聚「秀肌肉」，展現多元高齡友善與創新健康服務。台大醫療體系端出最新「第四代即時同步遠距照護服務」，實現「台大就在你家」；台北榮總則推出非接觸式生理量測技術，站在鏡子前即可完成健康監測。

今（2025）年博覽會以「再青春」為主題，從健康、食衣住行育樂到財務安全、城市規劃與貼心服務，全方位描繪快樂長壽、自在熟齡的理想生活。台大醫院副院長黃國晉表示，面對超高齡社會，台大體系以人工智慧、遠距醫療與個人化照護打造以人為核心的智慧健康模式，盼透過跨科別整合與社會各界合作，推動高齡友善環境，讓長者在社區中安老、健康、安心。

台大醫院展出結合AI雲端與感測技術的「第四代即時同步遠距照護服務」，提供全天候健康監控，榮獲國家新創獎與國家生技醫療品質獎銀獎；「AI肌少症評估軟體」則可自動分析CT影像，快速制定個人化介入方案；「樂齡復健家」則透過LINE讓長者居家復健不中斷。

癌醫中心推出AI輔助LDCT肺癌篩檢與跌倒偵測系統，入選「十大高齡友善科技」。台大新竹分院展出多語衛教平台「iSee GenAI」、混合實境健康照護及AI社交輔助機器人；金山分院提供到宅牙醫與行動超音波診斷；雲林分院智慧室內定位系統同樣入選「十大高齡友善科技」，並設有肌少症互動圖卡；北護分院則展示AI長照需求分析與智慧鞋墊跌倒風險評估。

榮總醫療體系由台北榮總聯合台中、高雄榮總及多家分院與日照中心共同參展。其中台北榮總特別展出特別展出「智慧腦情緒檢測系統」，北榮社區復健精神科主任李正達說明，嚴重憂鬱與大腦異常高度相關，該系統可同時蒐集腦部訊號、心律、語言等多模態資料，解析腦區活動與神經代謝，將原本主觀的情緒狀態轉化為可視化量化數據。

李正達表示，憂鬱症診斷並不困難，但臨床上醫師更想掌握的是異常程度、病情嚴重性、用藥可能的瓶頸及自殺風險等細節，傳統量表分數低不一定代表容易治療，AI系統可精準找出問題，提供醫師更全面的判斷依據。

此外，北榮也展出由台灣新創鉅怡智慧（FaceHeart）開發的AI影像式生理量測軟體FaceHeart Vitals。北榮健康管理中心科主任張世霖說，民眾只要站在鏡子前不到1分鐘，系統便能顯示血壓、心跳、壓力指數與心律不整風險，準確率達九成，今年初也在美國消費電子展（CES）奪下創新獎。

