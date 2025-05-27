國小生音樂快閃新竹台大分院 奏響療癒與希望

新竹縣枋寮國小愛樂小提琴社的同學們快閃演出多首曲目。（新竹台大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院竹北院區今（27）日由枋寮國小攜手新湖國小的音樂快閃活動，前者以小提琴琴音和所有到院的民眾分享音樂的美好，後者是由該校直笛團同學，接力展演不同音樂表現卻帶來一樣的快樂。

這場由新竹縣2所偏鄉小學所帶來的音樂饗宴，是由新竹台大分院攜手新竹市企業經理協進會藝術與愛樂委員會所發起的，在台灣光罩、奇鼎科技、詠康音樂藝術展演空間的共同支持下，由竹詩愛樂帶領新竹縣枋寮國小愛樂小提琴社、與新湖國小直笛團學童們走入醫院，接力用樂音治癒院內所有的人們。

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大家從學童們享受合奏的樂趣當下，也看到了他們團隊合作的和諧默契。枋寮國小校長彭祥瑀、新湖國小校長柯幸宜都肯定前述的音樂學習，讓孩子們培育出音樂技巧，也培養了專注力與恆心。

新竹縣新湖國小直笛團陣容龐大，透過合奏，展現默契十足的團隊合作能力。（圖由新竹台大分院提供）

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