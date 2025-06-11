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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市今年累計50例新冠重症8例死亡 9成未打疫苗

2025/06/11 16:50

南市衛生局表示，面對疫情高峰，接種疫苗仍是最有效的保護方式。（南市衛生局提供）

南市衛生局表示，面對疫情高峰，接種疫苗仍是最有效的保護方式。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕近期衛福部疾管署監測資料顯示，雖然國內新冠疫情上升趨勢稍有趨緩，但重症與死亡個案數仍在增加；特別是50歲以上族群的住院人次仍呈現上升趨勢，南市衛生局今（11）日提醒市民朋友不可掉以輕心。

截至6月11日止，台南市累計通報50例新冠併發重症個案，其中8例不幸死亡，患者多為65歲以上長者或有慢性病史者，且這些確診與死亡病例中，近9成未接種JN.1疫苗，顯示接種疫苗仍是預防重症的最關鍵的防護措施。

南市衛生局表示，因應國內新冠持續升溫，加強保護高風險族群，疾管署自6月11日起調整接種規定，65歲以上長者、55-64歲原住民，以及免疫功能不全或免疫力低下者，第二劑JN.1疫苗的接種間隔縮短為至少2個月（60天）。

衛生局說，南市也同步配合中央政策，全面啟動便民接種服務措施。除請各區合約醫療院所擴大開設疫苗門診外，考量職場與長照機構為呼吸道群聚的高風險場所，更主動深入高風險場所等職場與長照機構進行「集中接種服務」，期望全方位守護市民健康。提醒請尚未完成新冠JN.1疫苗接種的市民朋友，請儘速前往南市衛生所或合約醫療院所預約接種，也可透過「台南打疫苗」平台預約。

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