健康網》澎湖「興仁銀髮健身俱樂部」啟用 長輩更健康

澎湖的「興仁銀髮健身俱樂部」揭牌，教練示範設備使用。（澎湖海文教醫學慈善基金會提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為協助澎湖的長輩創造健康安老的環境，由澎湖海文教醫學慈善基金會承接衛福部國健署「銀髮健身俱樂部」計畫，並且舉行「興仁銀髮健身俱樂部」揭牌儀式。未來澎湖海基金會將同樣在馬公市設立另一座銀髮健身中心，為澎湖長者的健康扎根。

揭牌儀式邀請衛福部常務次長周志浩等人與會。澎湖海基金會董事長黃凱文表示，這個俱樂部將引進完整健康服務；長輩們可以多加利用健身器材，也有教練協助進行健康檢查，打造運動計畫。長輩們可以多加利用健身器材，也有教練協助進行健康檢查，打造運動計畫。民眾可前往量測血壓、血氧、體脂肪等指標，並且透過系統紀錄與監測，並由現場專家協助解讀數據，提供個人化建議，讓長輩在自家附近就能享受健康照護。

請繼續往下閱讀...

基金會董事長黃凱文致詞時表示，長輩們可以多加利用健身器材，也有教練協助進行健康檢查，打造運動計畫。（澎湖海文教醫學慈善基金會提供）

澎湖縣長陳光復感謝澎湖海基金會之資源投入，同時感謝澎湖海基金會為在地長輩與孩子們的協助。周志浩說明，國人運動量普遍不足，衛福部「推廣銀髮健身俱樂部」，希望將預防勝於治療之觀念落實到社區。澎湖縣成立首座據點，導入常態性生理量測與指導，為全國樹立良好典範，也期許俱樂部能成為社區健康樞紐，讓長輩們天天快樂運動。

興仁銀髮健身俱樂部為澎湖的銀髮族注入全新活力，幫助澎湖成為更加健康與幸福的高齡友善島嶼。

基金會董事長黃凱文等人體驗運動器材。（澎湖海文教醫學慈善基金會提供）

衛福部常務次長周志浩表示，澎湖成立第一座銀髮健身俱樂部，為各地樹立良好典範，希望將預防勝於治療的觀念落實至社區。（澎湖海文教醫學慈善基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法