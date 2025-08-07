自由電子報
健康 > 杏林動態

陳瑩、莊瑞雄率立院至蘭嶼促醫院興建 衛福部10月提計畫

2025/08/07 16:34

立委陳瑩、莊瑞雄帶著官員前往蘭嶼，衛福部也稱，蘭嶼一定要蓋醫院。（立委陳瑩服務處提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕立委陳瑩、莊瑞雄今（7）日率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，立委王正旭、林月琴、台東縣政府皆共同參與，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規劃興建蘭嶼醫院的基地現勘，蘭嶼鄉長吳清美與在地居民，表達對興建醫院的強烈期待與訴求。衛福部次長呂建德表示，衛福部將如期於10月提出蘭嶼醫院的公建計畫。陳瑩表示，興建醫院對蘭嶼居民來說，是政府微不足道的補償。

蘭嶼鄉長吳清美表示，興建醫院是蘭嶼居民的祈望，希望可以提供蘭嶼居民需要的醫療服務及設備，感謝中央的支持。立委莊瑞雄表示自己在2011年到蘭嶼時，已認為蘭嶼應該興建醫院，過去的政府相當可惡，欺騙島上居民要蓋罐頭工廠，卻把核廢料棄置在蘭嶼，興建蘭嶼醫院是應有的補償。

立委陳瑩、莊瑞雄帶著官員前往蘭嶼，衛福部也稱，蘭嶼一定要蓋醫院。（立委陳瑩服務處提供）

衛福部目前對於興建蘭嶼醫院規劃，將有內科、外科、家庭醫學科、牙科門診，以及急性一般病床20床、血液透析床15床，除門診、急診外，還有電腦斷層掃描室、放射科、洗腎室、復健室、檢驗科等，興建經費初估10.9億元。衛福部次長呂建德現場明確表示，衛福部對於興建蘭嶼醫院的態度，非常肯定「就是要蓋」，未來蘭嶼醫療人力部分，也會結合公費醫師養成計畫及健保IDS方案，補足醫療人力資源。

蘭嶼醫院的興建計畫其實已經討論多年，過去主要卡在用地取得的問題。今天很高興確認，建院用地已經排除障礙，將以原有衛生所與鄰近的紅頭段757號等15筆土地，共計3,744.83平方公尺（約1,133坪），作為蘭嶼醫院的基地。在醫院正式啟用前，也會在原址設置「臨時醫療服務處所」。立委陳瑩日前質詢行政院長卓榮泰時，獲得院長明確指示「問題（用地）解決後，編列經費」，希望可以儘早改善當地醫療量能不足的情況。

立委陳瑩、莊瑞雄帶著官員前往蘭嶼，衛福部也稱，蘭嶼一定要蓋醫院。（立委陳瑩服務處提供）

這次考察確認的15筆土地中，分別來自衛生局2筆、蘭嶼鄉公所4筆、原民會8筆，以及私人用地1筆，合計面積3,744平方公尺，將成為醫院設置的重要基礎。根據統計，截至114年6月，蘭嶼常住人口約為5,238人，113年度設籍居民就醫高達30,721就醫次數，而每年觀光人次更達16萬人。陳瑩表示：興建蘭嶼醫院，不僅是為了解決居民健康不平等的問題，更是回應觀光醫療需求與緊急醫療轉診壓力。此計畫一旦通過，預計工程期為三年，將大幅提升地方整體醫療照護能力。

