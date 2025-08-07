高基醫院走進泰緬邊境 深入社區逐戶探訪、義診

義診醫師與志工深入戶宅探訪泰北大谷地居民。（高雄基督教醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕泰國北部深山邊境的大谷地，是泰北最大的難民村之一，當地難民因無合法身分，工作受限且生活困苦，連生命都難以就醫。高雄基督教醫院與9個教會和基金會的力量，組成「2025泰北聯合國際短宣隊」，於7月前進大谷地深入社區逐戶探訪和義診，為難民送暖！

大谷地因歷經多年的族群融合與移民遷徙，聚居了華裔、傣族、阿卡族、傈僳族、景頗族等多元族群，近年來更因緬甸戰亂，湧入大量緬甸難民。由於多數人未取得泰國合法身份，面臨工作受限、醫療不及、生活困苦等挑戰，也讓當地人口與資源分配承受龐大壓力。

醫師為泰北大谷地居民義診。（高雄基督教醫院提供）

來自台灣的牧師李天壽與康仁芳夫妻已在當地耕耘近30年，設立多個關懷據點與機構，包括大谷地教會、收容孤兒及弱勢青少年的主恩之家、恩惠中學與恩惠學校，透過教會與 NGO 的合作，為難民建構一個有希望的未來。

高雄基督教醫院這次與台灣信義會高雄區5間堂會、台灣基督長老教會2間堂會，以及雙福基金會等9個單位攜手組成短宣隊，由醫師與隊員一同拜訪居民，進行關懷訪視與健康評估、衛教指導，並針對有需要的居民提供基本非處方藥物與就醫建議。

高基醫院表示，印象最深刻的，是探訪過程中遇見獨居於1間破舊低矮的平房的高齡長者，生活條件相當艱困。醫師為他進行血糖檢測時，血糖已高到超過血糖機的檢測範圍，進而得知長者平時幾乎只以水果裹腹。醫師除了給血糖控制藥物外，也同時進行衛教，協助改善健康。

醫師為泰北大谷地居民義診。（高雄基督教醫院提供）

大谷地是泰北地區最大的難民村，當地生活條件困苦。（高雄基督教醫院提供）

