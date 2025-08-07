自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

連呼吸都痛！國道工人遭撞肋骨斷14處 3D微創重建救命

2025/08/07 17:58

陳姓國道清潔工人，上個月在國道1號彰化北上路段撿拾掉落物時，不慎遭遊覽車正面撞擊。（翻攝彰化踢爆網，資料照）

陳姓國道清潔工人，上個月在國道1號彰化北上路段撿拾掉落物時，不慎遭遊覽車正面撞擊。（翻攝彰化踢爆網，資料照）

〔記者陳冠備／彰化報導〕51歲陳姓國道清潔工人，上個月在國道1號彰化北上路段撿拾掉落物時，不慎遭遊覽車正面撞擊，造成8根肋骨斷裂14處，並合併血胸形成「連枷胸」，讓陳男痛得直呼「呼吸都會痛」，生命懸在旦夕。所幸經衛福部彰化醫院團隊接連施行胸腔微創與骨科手術，讓他順利脫離險境。陳男重展笑顏說：「能自由呼吸真好」。

事發當天，陳男在現場布置緩撞車、預警車，準備撿拾掉落的布鉤繩。不料撿拾過程中突遭遊覽車正面撞上，導致陳男胸腔劇烈受創，右手橈骨與骨盆亦骨折，其中最嚴重的是8根肋骨出現14處斷裂，形成嚴重的「連枷胸」。

陳男8根肋骨共斷裂14處，形成嚴重的「連枷胸」（左圖），彰化醫院醫療團隊利用微創手術穩定整個胸腔（右圖）。（彰化醫院提供）

陳男8根肋骨共斷裂14處，形成嚴重的「連枷胸」（左圖），彰化醫院醫療團隊利用微創手術穩定整個胸腔（右圖）。（彰化醫院提供）

陳男表示，傷後住進加護病房，只要稍微移動，前胸後背就劇痛難忍，甚至一度要求護理人員「不要幫我翻身，寧願得褥瘡也不要碰我」，只能憋氣緩慢呼吸，以降低痛苦。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳男在強烈撞擊下，胸腔嚴重變形，造成嚴重錯位的「連枷胸」，吸氣時骨折部位內陷，疼痛指數破表，若不及時治療可能引發肺炎或呼吸衰竭，因此先進行胸腔微創手術，將病人的痛楚降到最低。

陳男（左）手術後已能自由呼吸。（彰化醫院提供）

陳男（左）手術後已能自由呼吸。（彰化醫院提供）

林聿騰說，醫療團隊利用3D胸廓重組影像定位，在胸側及背後開2個小傷口，以鈦合金骨板固定肋骨，穩定胸腔結構，讓患者可以正常呼吸，接著以鈦合金鋼板處理右手橈骨的粉碎性骨折，骨盆腔骨折則保守治療，降低患者疼痛。目前陳男已經轉到一般病房，已能順利呼吸，進行簡單復健。

能自由呼吸真好！陳男說，手術前，再強的止痛劑也無法止痛，幸好手術順利，才體會到可以自由呼吸是多麼美好的事。他回憶與「布鉤繩」的離奇遭遇，十多年前他擔任貨車司機時，曾因布鉤繩導致翻車意外，不過車損人沒事，而當時他就深知布鉤繩的危險，所以趕緊設置警告撿拾，沒想到還是發生意外，只能說一切都是命運。

陳男進行胸腔微創手術後，已能自由翻身跟進行復健。（彰化醫院提供）

陳男進行胸腔微創手術後，已能自由翻身跟進行復健。（彰化醫院提供）

