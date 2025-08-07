自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》失智首度進榜女性10大死因！ 營養師：10種食物預防

2025/08/07 17:03

營養師高敏敏指出，失智症死亡者年齡中位數為88歲，衰老則高達91歲，代表著人口老化與長期照護議題，需要大家一起提前重視。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最新公布的女性十大死因，前三名由「癌症」、「心臟疾病」與「肺炎」佔據，營養師高敏敏於臉書粉專發文分享，最值得關注的，是「失智症」與「衰老」首度進榜。其中，失智症死亡者年齡中位數為88歲，衰老則高達91歲，代表著人口老化與長期照護議題，需要大家一起提前重視；隨著年紀增長，應注意控制三高、預防慢性病。

高敏敏於臉書分享，預防失智怎麼吃才對，掌握這10種「健腦食物」。

深綠色蔬菜：像菠菜、花椰菜每天來一份。

各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好。

堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都很讚。

莓果類：首選藍莓，一週至少2次。

豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類一週吃3次以上。

全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包。

雞肉：白肉比紅肉好，一週吃個2次以上。

魚類：深海魚一週吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質喔。

橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。

紅酒（少量）：每日可喝30～40cc，最多150cc（不喝酒的人不用勉強）。

營養師高敏敏指出，預防失智，莓果類首選藍莓，一週至少2次。（圖取自freepik）

女性十大死因排行榜

1. 癌症。

2. 心臟疾病。

3. 肺炎。

4. 腦血管疾病。

5. 糖尿病。

6. 高血壓疾病。

7. 腎炎、腎病症候群、腎病變。

8. 血管性及未明示失智症。

9. 事故傷害（車禍、跌倒、中毒⋯等）。

10. 衰老、老邁、老年。

高敏敏提醒，女性隨著年齡增長，除了要穩定控制三高、預防慢性病，也要注重腦部退化與日常活動力維持。飲食均衡、維持社交、適度運動與定期健康檢查，守護自己讓生活充滿光亮。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

