心臟功能瀕死！中榮為他植入「鋼鐵心」心臟輔助器獲重生

台中榮總心臟血管外科醫師吳詠斯指，紀先生末期心衰竭，植入長效型左心室輔助器能有效穩定病況、延長壽命。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕59歲紀先生患擴張型心肌病變，導致末期心臟衰竭，心臟功能剩下不到20%，多次反覆住院治療，今（2025）年6月台中榮總為他植入長效型左心室輔助器（LVAD），該第三代心室輔助器越來越多人是做終生使用，以這顆「鋼鐵心」代替原來心臟功能，回歸日常生活，定期門診追蹤，等待未來合適的心臟移植。

台中榮總心臟血管外科醫師吳詠斯指出，台灣心臟衰竭盛行率約1%至2%，當心臟功能持續惡化，約10%至15%病人進展為末期心衰竭；這時候藥物治療已無法控制，病人不動也會喘，常見症狀包括呼吸困難、下肢水腫、疲倦無力、夜間喘醒與心悸等，病況惡化導致反覆住院，1年內死亡率高達50%。

台中榮總心臟血管外科醫師吳詠斯指出，長效型左心室輔助器透過皮膚穿出的電線連結外部電池和控制器，供應全身血液循環。（記者蔡淑媛攝）

心衰竭好發族群包括高齡、高血壓、糖尿病、心血管疾病、肥胖、長期飲酒，以及接受器官移植或免疫抑制治療者，台灣心衰竭患者中70歲以上族群占逾10%，吳詠斯說，心衰竭患者平時應控制高血壓、糖尿病與膽固醇，維持低鹽飲食、規律服藥和戒菸酒、檳榔，並及早就醫處理惡化徵兆，才能有效控制病情。

紀先生過去有抽菸習慣，最多一天抽上3包菸，15年前感冒後一直咳嗽，甚至咳嗽有血，就醫診斷有心臟病，服藥治療，後來惡化成末期心衰竭，等待心臟移植，今年症狀加重，坐著也喘，雙腳水腫成兩倍大，呼吸困難，無法仰躺，得戴呼吸器續命，隨時有生命危險。

紀先生手術植入長效型左心室輔助器，血液由左心室引流到心室輔助器幫浦，再送回到主動脈供應身體需要的血流，狀況逐漸穩定出院能正常生活，LVAD作為等待心臟移植患者的「橋接治療」，或作為不適合移植患者的「最終治療」。

台中榮總心臟血管外科醫師吳詠斯為個案植入長效型左心室輔助器，以這顆「鋼鐵心」代替原來心臟功能，回歸日常生活，並等待未來合適的心臟移植。（記者蔡淑媛攝）

吳詠斯指出，LVAD透過植入體內的小型機械幫浦，將血液從左心室輸送到主動脈，透過皮膚穿出的電線連結外部電池和控制器，供應全身血液循環，電線從體內延伸體外，術後有傷口癒合不良、感染風險，另須留意出血、血栓、心律不整等手術併發症。

中榮心臟血管外科主任魏晧智表示，台中榮總心臟外科團隊近3年成功為5位末期心臟衰竭病人植入LVAD，術後皆順利康復出院，恢復正常生活，其中2人成功接受大愛心臟移植，平均等候天數為214.5天；衛福部器官捐贈移植顯示，截至今（2025）年8月7日，全台有352人等待心臟移植，LVAD成為病人在等候移植期間穩定病情、延長壽命的關鍵。

魏晧智指出，目前臨床使用左心室輔助器有短效型、長效型，短效型體外左心室輔助器主要用於急性心衰竭，屬於健保緊急醫療給付，術後須持續住院，等待換心；長效型左心室輔助器用於末期心衰竭，健保給付須經審查，僅限符合器捐名冊等待換心者使用，並具嚴格適應症與排除條件。

中榮心臟血管中心為紀先生（左2）植入長效型左心室輔助器，有效改善呼吸困難、水腫等不適症狀並等待未來合適的心臟移植。（記者蔡淑媛攝）

