自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》沈玉琳罹血癌 醫揭急性症狀 變瘦、牙齦腫別輕忽

2025/08/07 18:15

急性白血病一般來勢洶洶，根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，不明原因的持續性發燒，或是體重減輕等狀況，都是要留意的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

急性白血病一般來勢洶洶，根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，不明原因的持續性發燒，或是體重減輕等狀況，都是要留意的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳罹患血癌，不少民眾關心血癌徵兆，根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，急性白血病一般來勢洶洶，不明原因的持續性發燒；容易出血，包括流鼻血，或是牙齦出血；體重減輕，腹部飽脹感；女性會出經血過多等情形時，都要警覺可能是罹病症狀。

癌症連續43年位居國人10大死因之首。據衛福部2022年的癌症登記報告，癌症發生率排名為男性的第9位、女性的第11位，白血病新診斷病例為2871人。白血病的發生警訊，在藝人沈玉琳證實罹患血癌，特別受民眾關注。

根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，白血病俗稱血癌，是所有血液疾病中最令人熟悉和害怕的。白血病是指人體的主要造血系統，即骨髓產生癌化病變。白血病依照臨床病程進展的速度和癌細胞的成熟度可分為：急性白血病及慢性白血病，再依細胞的來源及型態特徵，細分為急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病、急性淋巴球性白血病，和慢性淋巴球性白血病。

白血病症狀

1.急性白血病

一般來勢洶洶，常見的臨床表現有：

●不明原因的持續性發燒：不成熟的白血球快速生成，新陳代謝加速之故。

●容易出血：包括流鼻血、牙齦出血，皮膚出現點狀或塊狀出血，女性會出經血過多，或是不止的情形。

●貧血：容易疲倦，臉色蒼白因紅血球減少，血紅素降低所致。

●關節疼痛：常發生於膝蓋部位，其它如牙齦腫脹、體重減輕、腹部飽脹感等不適情形也很常見。

2.慢性骨髓性白血病

依其病程可分為慢性期、加速期及芽球期。

●慢性期常見的症狀為疲倦、發燒、體重減輕、貧血等，不正常的出血較少見，但約有20％的病患不會出現任何症狀。

●當疾病在加速期，會出現肝脾腫大、不正常白血球，或血小板增生。

●芽球期病況其類似急性白血病。

3.慢性淋巴球性白血病

疾病初期病患幾乎無任何症狀，但免疫功能明顯減退，部病患會出現帶狀泡疹。

另外，隨著病程進展，病患同樣會出現淋巴結與肝脾腫大，部份患者可能會因腹膜腔後淋巴結腫大，而引起腸胃道與泌尿道阻塞的情形。甚至，有些病患會出現自體免疫溶血性貧血，及血小板缺乏症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中