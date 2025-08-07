健康網》沈玉琳罹血癌 醫揭急性症狀 變瘦、牙齦腫別輕忽

急性白血病一般來勢洶洶，根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，不明原因的持續性發燒，或是體重減輕等狀況，都是要留意的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳罹患血癌，不少民眾關心血癌徵兆，根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，急性白血病一般來勢洶洶，不明原因的持續性發燒；容易出血，包括流鼻血，或是牙齦出血；體重減輕，腹部飽脹感；女性會出經血過多等情形時，都要警覺可能是罹病症狀。

癌症連續43年位居國人10大死因之首。據衛福部2022年的癌症登記報告，癌症發生率排名為男性的第9位、女性的第11位，白血病新診斷病例為2871人。白血病的發生警訊，在藝人沈玉琳證實罹患血癌，特別受民眾關注。

請繼續往下閱讀...

根據三軍總醫院血液腫瘤科網站表示，白血病俗稱血癌，是所有血液疾病中最令人熟悉和害怕的。白血病是指人體的主要造血系統，即骨髓產生癌化病變。白血病依照臨床病程進展的速度和癌細胞的成熟度可分為：急性白血病及慢性白血病，再依細胞的來源及型態特徵，細分為急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病、急性淋巴球性白血病，和慢性淋巴球性白血病。

白血病症狀

1.急性白血病

一般來勢洶洶，常見的臨床表現有：

●不明原因的持續性發燒：不成熟的白血球快速生成，新陳代謝加速之故。

●容易出血：包括流鼻血、牙齦出血，皮膚出現點狀或塊狀出血，女性會出經血過多，或是不止的情形。

●貧血：容易疲倦，臉色蒼白因紅血球減少，血紅素降低所致。

●關節疼痛：常發生於膝蓋部位，其它如牙齦腫脹、體重減輕、腹部飽脹感等不適情形也很常見。

2.慢性骨髓性白血病

依其病程可分為慢性期、加速期及芽球期。

●慢性期常見的症狀為疲倦、發燒、體重減輕、貧血等，不正常的出血較少見，但約有20％的病患不會出現任何症狀。

●當疾病在加速期，會出現肝脾腫大、不正常白血球，或血小板增生。

●芽球期病況其類似急性白血病。

3.慢性淋巴球性白血病

疾病初期病患幾乎無任何症狀，但免疫功能明顯減退，部病患會出現帶狀泡疹。

另外，隨著病程進展，病患同樣會出現淋巴結與肝脾腫大，部份患者可能會因腹膜腔後淋巴結腫大，而引起腸胃道與泌尿道阻塞的情形。甚至，有些病患會出現自體免疫溶血性貧血，及血小板缺乏症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法