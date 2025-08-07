自由電子報
健康 > 杏林動態

花藝結合鼻胃管、尿袋成植裁展 護理之家長輩大秀創意

2025/08/07 13:55

花藝結合醫療手套、鼻胃管等醫療廢材，相當特別。（記者劉婉君攝）

花藝結合醫療手套、鼻胃管等醫療廢材，相當特別。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕父親節前夕，高雄榮民總醫院台南分院今（7日）起一連3天，在醫院大廳舉辦一場與眾不同的花藝展覽，護理之家長輩在花藝老師的帶領下，一同展現創意，將原本冰冷、生硬的鼻胃管、灌食空針、海綿牙刷等，也變成創作的花材，相當特別。

護理之家的長輩們，由草月流中台灣支部台南教室老師羅美華指導，以不同於傳統插花的格式與規則，在示範基本的插花技巧後，鼓勵長輩自由發揮，再將洗淨的鼻胃管、海綿牙刷等廢棄醫材，或盤繞花器、或是剪成花瓣等，巧妙融入主花之中，化為藝術的一部分，也顛覆大眾對醫療器材的既定印象。

醫療用手套及灌食空針也成為花藝裝飾。（記者劉婉君攝）

醫療用手套及灌食空針也成為花藝裝飾。（記者劉婉君攝）

院方並於今日至9日，配合父親節，在醫院大廳舉辦「爸氣植栽·草月榮現」展，吸引不少病患、家屬駐足觀賞，參與創作的長輩也由護理人員或家屬陪同參觀，92歲的劉振忠開心地說，「要把作品帶回家，和家人一起分享。」

國立台南護理專科學校老人服務事業科實習生以舞蹈《心花開》，為展覽揭開序幕。高雄榮總台南分院院長鄭名芳表示，院方與草月流花藝已合作4年，此次首創將草月流、醫療廢棄物與藝術結合在一起，呈現有生命力的展覽，也響應永續台灣與ESG的精神，也希望藉此讓更多人看見長輩不凡的生命歷程，喚起社會對長照與老年藝術活動的重視。

高雄榮總台南分院在父親節前夕舉辦一場與眾不同的花藝展。（記者劉婉君攝）

高雄榮總台南分院在父親節前夕舉辦一場與眾不同的花藝展。（記者劉婉君攝）

父親節前夕，高雄榮總台南分院舉辦一場花藝結合醫療廢材的花藝展。（記者劉婉君攝）

父親節前夕，高雄榮總台南分院舉辦一場花藝結合醫療廢材的花藝展。（記者劉婉君攝）

