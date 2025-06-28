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健康網》經痛吃止痛藥≠傷身！ 醫列3迷思：不忍非必要之痛

2025/06/28 13:39

醫師分享3個關於「經痛吃止痛藥傷身」的迷思：經血變少、掩蓋身體原本的問題、久了藥物沒效是否已成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享3個關於「經痛吃止痛藥傷身」的迷思：經血變少、掩蓋身體原本的問題、久了藥物沒效是否已成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「經痛能忍就忍，不要吃止痛藥。」相信不少女性都聽過這樣的說法，但是否有其依據？禾馨婦產科醫師烏恩慈說明，經痛吃止痛藥「傷身」的說法，根本毫無根據，不需要讓身體忍受這種非必要的痛苦。對此，她列出3個常見的迷思，像是止痛藥會讓經血變少、掩蓋身體原本的問題、吃久了藥效弱擔心是否成癮，並一一解釋。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文表示，只要肝腎功能正常，即使從初經到更年期，每次經痛都吃藥，不管吃的是普拿疼（acetaminophen） 還是EVE（ibuprofen），都不會上癮，也不會產生耐藥性。因為這類藥物會在身體代謝後，排出體外。

她無奈地表示，其實這些衛教資訊在診間或網路上都查得到，但民眾卻還是對「止痛藥傷身」的說法，有著根深蒂固的認知。因此，她列出以下3個常見的迷思，希望能讓民眾吸收正確的知識：

迷思1：吃止痛藥會讓經血變少、排不出來

烏恩慈指出，經血會變少是真的，但不是因為「堵住排出口」。NSAIDs類的止痛藥（像 ibuprofen、naproxen）除了止痛，還會抑制前列腺素的生成，降低子宮過度收縮、促進血管收縮，因此能改善經血過多的問題。

但經血從子宮到子宮頸，再到陰道這條路線，完全不會被止痛藥「卡住」，會流的還是會流出來。所以是流的血變少，不是積在裡面沒排出來。畢竟月經不是排毒，絕對不是越多越好。

迷思2：吃止痛藥會掩蓋身體原本的問題

烏恩慈說，這是把不同情況混為一談的說法。因不明原因的腹痛、膝蓋痛，如果不就醫，只靠止痛藥，當然可能延誤真正的診斷（像闌尾炎、關節積水、腱鞘發炎等）。

但經痛不是這樣。她解釋，超過9成的經痛是常見的生理現象，即使生活作息正常、身體健康的女生也可能很痛。

至於大家熟知的子宮內膜異位症，例如巧克力囊腫、子宮肌腺症等，這些「病理性的經痛」吃止痛藥，效果通常不好，需要靠「荷爾蒙治療」。也就是說，真正有問題的經痛，藥物也掩蓋不了。如果擔心，可以做子宮超音波，很快能排除這些問題。

迷思3：止痛藥吃久了沒效 擔心成癮

烏恩慈強調，普拿疼和EVE都不是鴉片類止痛藥，不會讓我們產生耐藥性或成癮性。如果覺得藥越吃越沒效，可能不是藥物的問題，而是最近的生活型態、壓力、睡眠、荷爾蒙波動，讓疼痛指數上升。

最後，烏恩慈建議民眾，不需要忍受一些非必要的疼痛，像經痛就是。適時吃止痛藥來緩解身體不適，完全無妨。

醫師強調，普拿疼或EVE都不是鴉片類止痛藥，不會讓我們產生耐藥性或成癮性，適時吃完全無妨。（資料照）

醫師強調，普拿疼或EVE都不是鴉片類止痛藥，不會讓我們產生耐藥性或成癮性，適時吃完全無妨。（資料照）

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