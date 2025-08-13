自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「肺癌」還有一半沒被找到！專家呼籲50至65歲全民免費普篩

2025/08/13 17:44

癌症希望基金會今（13日）舉辦記者會，邀集醫界專家倡議完善早期肺癌防治拼圖。（記者邱芷柔攝）

癌症希望基金會今（13日）舉辦記者會，邀集醫界專家倡議完善早期肺癌防治拼圖。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「還有一半的肺癌沒篩出來！」台大醫院外科部主任陳晉興指出，現行公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢只鎖定抽菸、家族史等高風險族群，導致許多人誤以為沒被列入公費篩檢對象就是安全，等到確診時往往已是第4期，呼籲政府推動50至65歲全民免費檢查，「如果第一次沒問題，就五年後再篩就好，不用每年，也不用每兩年，這樣省錢又能救到家庭的經濟支柱。」

陳晉興解釋，這個年齡層是家中最有生產力的時期，「不管是小孩沒了爸爸，還是沒了媽媽，都很慘，我們看過太多了。」至於65歲以上長者，則建議自費檢查，「不是欺負老人，而是年紀大了，如果真的因肺癌往生，對整個家庭、社會成本的影響相對小。」

癌症希望基金會今（13日）舉辦記者會，邀集醫界專家倡議完善早期肺癌防治拼圖，衛福部長邱泰源、立委王正旭、前副總統陳建仁、中研院院士楊泮池，及多位癌症與胸腔醫學領域的重要學會理事長與專家，包括陳仁熙、楊志新、楊政達、王金洲、黃明賢、張文震、陳晉興、陳志毅等均到場共襄盛舉。

根據衛福部最新死因統計，肺癌已連續21年高居國人癌症死因首位，占癌症死亡人數1/5。國健署自2022年起針對高風險族群導入公費LDCT篩檢，3年來累計逾21萬人次受檢，揪出2506例肺癌，其中早期比例突破8成、晚期比例降至7%，成功翻轉過去多在晚期才確診的困境，獲世界衛生大會及國際抗癌聯盟盛讚。

陳晉興舉2013年台大醫院內部篩檢為例，當時替院內300多名主治醫師做LDCT檢查，揪出12名肺癌患者，「這些人根本沒有抽菸史，也沒有家族史」，普篩多年幾乎沒有看見新病例，「有時候就篩那一次，就能把幾十年的隱形病人都找出來。」

陳晉興也提到，早期防治不只要篩檢，還需有治療資源配套，過去第二期以上多採化療，雖有健保補助，但延長存活率僅5%，如今已有EGFR、ALK、PD-L1等標靶與免疫治療，效果更佳，國外早在7、8年前就給付，但國內術後輔助或潛輔助治療仍須自費，動輒兩、三百萬，但若不在早期補助，等復發到第四期，健保花費只會更多，「早期篩檢、精準診斷、早期治療」缺一不可。

