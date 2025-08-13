自由電子報
健康 > 杏林動態

淹怕了！鹿港基督教醫院贈50袋吸水性沙包 給鎮民防颱

2025/08/13 17:42

鹿基副院長郭浚熒（右1）、馬潔儀（左1）教住戶（中）如何使用「科技沙包」。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮7月8日暴雨水患讓地方至今仍餘悸猶存，緊接著又有楊柳颱風進逼，鹿港基督教醫院體會水患帶來的不便與損失，今天（13日）致贈周邊鄰居共50袋高吸水性科技沙包，盼協助居民提前做好防颱準備，降低淹水風險。

鹿基總務與工務人員今天前往上次受災嚴重的中正路、鹿和路一段7巷及永安二路周邊住戶進行關懷訪視，了解防汛需求後，確認有6戶居民急需沙包。其中包含路加大樓旁4戶永安二路住戶，以及鹿基大樓大門前鹿和路一段7巷的2戶人家。

鹿基醫療副院長郭浚熒與行政副院長馬潔儀親自將沙包送到居民家中，並說明科技沙包「遇水則發」的特性，可靈活堆疊阻擋積水，有助減緩颱風豪雨期間的淹水災情。郭浚熒表示，7月8日暴雨鹿基本身也歷經嚴重的淹水挑戰，長青院區樓梯間變成瀑布、地下室進水、手術室一度停擺，深刻體會到水患對醫療運作與居民生活的衝擊。這次楊柳颱風來襲，希望把防災物資送到鄰居手中，減少災害帶來的影響。

歷經78水災的兩位許姓兄弟表示，這份防災物資不僅是物理上的保護，更是精神上的支持，讓大家在面對颱風時多一份安心。

許姓兩兄弟（中）談到之前淹水情況，感謝鹿基致贈科技沙包，避免水災造成損失。（彰基提供）

鹿基副院長郭浚熒（右1）、馬潔儀（左1）共同致吳姓民眾「科技沙包」。（彰基提供）

