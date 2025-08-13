台中捐血中心庫存只剩3天 地政局與民團辦捐血送園遊券

逢寒暑假就會出現血荒，政府機關、民間團體都會合作辦捐血來協助解決血荒問題。（資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年的寒暑假，就是血庫血荒之際；台中市政府地政局特與台北市永慶社會福利慈善事業基金會，將於8月19日早上10時至下午6時在台中市政府市政大樓府前廣場共同舉辦「捐熱血 分享愛 愛心捐血園遊會」活動，民眾捐血就送園遊券，作為捐血好禮，現場設有120個攤位，讓民眾捐完血後可逛各種文創小店與飲食攤販。

台中捐血中心表示，每週三就是血袋大出庫，血庫安全的庫量為7天，但目前血庫安全天數不到3天，非常緊急，目前最缺的血型是o型；捐血中心表示，由於寒暑假學生都返家，因此從學校的捐血量就會減少，捐血中心只能社區及機關團體來舉辦捐血活動。

為解決血荒問題，地政局特與台北市永慶社會福利慈善事業基金會19日舉辦「捐熱血 分享愛 愛心捐血園遊會」活動，地政局長曾國鈞表示，捐血一袋救人一命，邀請市民朋友一同挽袖捐熱血。

地政局表示，此次愛心捐血園遊會中的捐血作業時間，自上午9時至下午4時30分，地點在文心樓停車場。

