健康 > 杏林動態

台南停班課 永康、柳營奇美醫院設臨時拿藥診

2025/08/13 10:04

因應台南市13日停班停課，奇美醫療體系調整相關的醫療作業。（奇美醫院提供）

因應台南市13日停班停課，奇美醫療體系調整相關的醫療作業。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕受楊柳颱風影響，台南市政府今（13）日停止上班上課，奇美醫療體系門診全日停診，但永康奇美及柳營奇美均開設臨時拿藥診。

永康奇美醫院明天門診全日停診、門診手術暫停、門診檢查暫停（腸胃鏡除外）、門診化療及流感/新冠疫苗施打作業暫停。

另設有臨時拿藥診，上午為內科、外科各1診；下午有內科1診。

不孕症門診照常，門診注射室上午8時30分至中午12時。

急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。

柳營奇美醫院門診全日停診、健檢業務及流感/新冠疫苗施打作業暫停、手術醫療作業照常。

上午設有臨時拿藥診，包括血液腫瘤科1診、胃腸肝膽科1診、外科1診。

急診、住院、洗腎、檢查、手術相關醫療作業均照常。

佳里奇美醫院門診全日停診、健檢業務、放射科、檢驗科及流感/新冠疫苗施打作業暫停，門診手術照常；急診、住院及洗腎相關醫療作業均照常，檢查室至上午12時。

奇美醫院樹林院區、奇康診所、南科診所門診全日停診。

交通接駁方面，院區交通車比照假日班次行駛。

已安排好的住院、檢驗、檢查、（門診）手術、健檢及洗腎相關醫療作業，因故無法前往者，於正常上班時段，依檢查單上所列單位電話聯繫。

