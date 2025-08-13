限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台南停班課 永康、柳營奇美醫院設臨時拿藥診
〔記者劉婉君／台南報導〕受楊柳颱風影響，台南市政府今（13）日停止上班上課，奇美醫療體系門診全日停診，但永康奇美及柳營奇美均開設臨時拿藥診。
永康奇美醫院明天門診全日停診、門診手術暫停、門診檢查暫停（腸胃鏡除外）、門診化療及流感/新冠疫苗施打作業暫停。
請繼續往下閱讀...
另設有臨時拿藥診，上午為內科、外科各1診；下午有內科1診。
不孕症門診照常，門診注射室上午8時30分至中午12時。
急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。
柳營奇美醫院門診全日停診、健檢業務及流感/新冠疫苗施打作業暫停、手術醫療作業照常。
上午設有臨時拿藥診，包括血液腫瘤科1診、胃腸肝膽科1診、外科1診。
急診、住院、洗腎、檢查、手術相關醫療作業均照常。
佳里奇美醫院門診全日停診、健檢業務、放射科、檢驗科及流感/新冠疫苗施打作業暫停，門診手術照常；急診、住院及洗腎相關醫療作業均照常，檢查室至上午12時。
奇美醫院樹林院區、奇康診所、南科診所門診全日停診。
交通接駁方面，院區交通車比照假日班次行駛。
已安排好的住院、檢驗、檢查、（門診）手術、健檢及洗腎相關醫療作業，因故無法前往者，於正常上班時段，依檢查單上所列單位電話聯繫。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應