健康網》楊千霈動扁桃腺切除手術 醫談切除後狀況

〔健康頻道／綜合報導〕藝人楊千霈近日在社群透過影片說明，由於扁桃腺發炎時間較長，因此安排扁桃腺摘除手術，術後2週僅能喝流質食物，難以說話。楊千霈透露自己體質關係難以止血，且在出院後仍發高燒，僅能喝流質食物，一週爆瘦4公斤，令粉絲相當心疼。

嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐除了說明扁桃腺的用處以外，也提到：很多人在切除扁桃腺以後，變得沒有感冒的感覺，實際上是因為少了扁桃腺，所以沒機會發炎，「我覺得這個應該算好處，不算是後遺症」。

黃健祐在粉專「黃健祐耳鼻喉醫師」表示，喉嚨扁桃腺最完整的定位，是一種人體的次級淋巴器官，看似就兩顆大大的好像有他獨一無二的功能，殊不知其實光是鼻腔喉嚨類似的系統就還有3組；名字叫咽扁桃腺（又叫腺樣體），耳咽管扁桃腺和舌扁桃腺。

全身來看類似的系統也還有3組，遍佈在人體的氣管系統，皮膚系統和腸胃道系統。所有就功能來說少了兩顆扁桃腺，意思就像一排牙齒許多顆少了其中兩顆，雖然知道少了些什麼，但只要其他淋巴器官都還在，實務上並沒有太大的免疫力或人體的影響。

尤其扁桃腺特別像智齒一樣惹禍的機會遠比它的功能高，目前唯一知道的限制就是2歲以下小朋友，一起切除扁桃腺和線樣體會有比較多感冒的現象。除此之外並沒有對小朋友或成人有免疫力的影響，更不用說你只有在他造成疾病時會拿掉，所以好處是大於壞處的；有人說切除後感冒會沒有感覺，直到發燒了才知道自己感冒了。這是很有可能的，因為少了喉嚨扁桃腺可以發炎。但事實上不管你有沒有扁桃腺讓你喉嚨痛，該感冒都會感冒，並不是因為少了扁桃腺讓你感冒。

所以切除的人可能會發現少了很多感冒的感覺。「我覺得這個應該算好處，不算是後遺症」；類似的狀況還有少了扁桃腺結石的機會、少了扁桃腺旁膿瘍的機會、少了扁桃腺腫瘤的機會，少了呼吸中止的機會，這些應該都不算後遺症。

所有手術都有風險，包含出血、咽喉疼痛、短期吞嚥困難。這些就是手術短期的風險，但很少超過一個月以上。所以不用再執著少了兩顆扁桃腺人體會不會從此失去什麼功能，事實上你還有很多類似扁桃腺的器官；在鼻咽，在氣管，在腸道，到處都是。

