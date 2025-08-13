自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》楊千霈動扁桃腺切除手術 醫談切除後狀況

2025/08/13 16:58

楊千霈近日進行扁桃腺切除手術。（圖取自臉書）

楊千霈近日進行扁桃腺切除手術。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人楊千霈近日在社群透過影片說明，由於扁桃腺發炎時間較長，因此安排扁桃腺摘除手術，術後2週僅能喝流質食物，難以說話。楊千霈透露自己體質關係難以止血，且在出院後仍發高燒，僅能喝流質食物，一週爆瘦4公斤，令粉絲相當心疼。

嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐除了說明扁桃腺的用處以外，也提到：很多人在切除扁桃腺以後，變得沒有感冒的感覺，實際上是因為少了扁桃腺，所以沒機會發炎，「我覺得這個應該算好處，不算是後遺症」。

楊千霈進行扁桃腺切除手術，並且在社群談論狀況，保證會盡快恢復健康。（圖取自IG）

楊千霈進行扁桃腺切除手術，並且在社群談論狀況，保證會盡快恢復健康。（圖取自IG）

黃健祐在粉專「黃健祐耳鼻喉醫師」表示，喉嚨扁桃腺最完整的定位，是一種人體的次級淋巴器官，看似就兩顆大大的好像有他獨一無二的功能，殊不知其實光是鼻腔喉嚨類似的系統就還有3組；名字叫咽扁桃腺（又叫腺樣體），耳咽管扁桃腺和舌扁桃腺。

全身來看類似的系統也還有3組，遍佈在人體的氣管系統，皮膚系統和腸胃道系統。所有就功能來說少了兩顆扁桃腺，意思就像一排牙齒許多顆少了其中兩顆，雖然知道少了些什麼，但只要其他淋巴器官都還在，實務上並沒有太大的免疫力或人體的影響。

尤其扁桃腺特別像智齒一樣惹禍的機會遠比它的功能高，目前唯一知道的限制就是2歲以下小朋友，一起切除扁桃腺和線樣體會有比較多感冒的現象。除此之外並沒有對小朋友或成人有免疫力的影響，更不用說你只有在他造成疾病時會拿掉，所以好處是大於壞處的；有人說切除後感冒會沒有感覺，直到發燒了才知道自己感冒了。這是很有可能的，因為少了喉嚨扁桃腺可以發炎。但事實上不管你有沒有扁桃腺讓你喉嚨痛，該感冒都會感冒，並不是因為少了扁桃腺讓你感冒。

所以切除的人可能會發現少了很多感冒的感覺。「我覺得這個應該算好處，不算是後遺症」；類似的狀況還有少了扁桃腺結石的機會、少了扁桃腺旁膿瘍的機會、少了扁桃腺腫瘤的機會，少了呼吸中止的機會，這些應該都不算後遺症。

所有手術都有風險，包含出血、咽喉疼痛、短期吞嚥困難。這些就是手術短期的風險，但很少超過一個月以上。所以不用再執著少了兩顆扁桃腺人體會不會從此失去什麼功能，事實上你還有很多類似扁桃腺的器官；在鼻咽，在氣管，在腸道，到處都是。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中