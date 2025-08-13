限制級
健康網》女性10大癌症死因排行曝！ 卵巢癌排名攀升
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部公布的113年女性10大癌症死因，與呼吸道相關的氣管癌、支氣管癌、肺癌高居第1，乳癌以及結腸癌、直腸癌、肛門癌則分居2、3名。營養師高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，女性10大癌症死因排行榜中，尤其值得注意的是，常被稱為「沉默殺手」的卵巢癌，由於初期症狀不明顯易忽略，也悄悄攀升成致死原因之一。
硬塊、便秘、異常出血多留心
高敏敏表示，查看10大癌症死因可發現，卵巢癌的死亡率就在悄悄上升。卵巢癌常被稱為「沉默的殺手」，早期症狀不明顯，因此很容易被忽略，若出現以下3類症狀，應特別留意，並視情況進行CA-125腫瘤指標血液檢測，以利早期發現與治療。
●腹部悶脹、疼痛或摸到硬塊。
●食慾差、噁心、便秘。
●經期異常、不明陰道出血。
此外，高敏敏並進一步說明女性10大癌症死因排行，分別為：
1.氣管癌、支氣管癌、肺癌。
2.女性乳癌。
3.結腸癌、直腸癌、肛門癌。
4.肝癌、肝內膽管癌。
5.胰臟癌。
6.胃癌。
7.卵巢癌。
8.非何杰金氏淋巴瘤。
9.子宮頸癌、部位未明示子宮癌。
10.子宮體癌。
4大營養素提升防禦力
想要與遠離癌症威脅，飲食應該如何吃？高敏敏表示，防癌日常保健很重要，建議提升身體防禦力，多攝取以下4大類食物，有助降低慢性發炎、修復細胞傷害，打造更強健的體質：
●富含植化素與抗氧化成分的蔬果，如莓果、深綠葉菜等。
●含有好脂肪的堅果與酪梨。
●提升代謝的B群食物，如全穀、豆類及糙米等。
●富含硒與維生素E的南瓜籽、芝麻。
高敏敏總結強調，日常對於自己身體多一點關注，保持良好生活習慣，健康才有機會走得更長遠。
