自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》女性10大癌症死因排行曝！ 卵巢癌排名攀升

2025/08/13 18:13

營養師高敏敏表示，根據113年女性10大癌症死因排行榜，尤其值得注意的是卵巢癌，因初期症狀不明顯，也悄悄攀升為致死原因之一；情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，根據113年女性10大癌症死因排行榜，尤其值得注意的是卵巢癌，因初期症狀不明顯，也悄悄攀升為致死原因之一；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部公布的113年女性10大癌症死因，與呼吸道相關的氣管癌、支氣管癌、肺癌高居第1，乳癌以及結腸癌、直腸癌、肛門癌則分居2、3名。營養師高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，女性10大癌症死因排行榜中，尤其值得注意的是，常被稱為「沉默殺手」的卵巢癌，由於初期症狀不明顯易忽略，也悄悄攀升成致死原因之一。

硬塊、便秘、異常出血多留心

高敏敏表示，查看10大癌症死因可發現，卵巢癌的死亡率就在悄悄上升。卵巢癌常被稱為「沉默的殺手」，早期症狀不明顯，因此很容易被忽略，若出現以下3類症狀，應特別留意，並視情況進行CA-125腫瘤指標血液檢測，以利早期發現與治療。

腹部悶脹、疼痛或摸到硬塊

食慾差、噁心、便秘

經期異常、不明陰道出血

此外，高敏敏並進一步說明女性10大癌症死因排行，分別為：

1.氣管癌、支氣管癌、肺癌。

2.女性乳癌。

3.結腸癌、直腸癌、肛門癌。

4.肝癌、肝內膽管癌。

5.胰臟癌。

6.胃癌。

7.卵巢癌。

8.非何杰金氏淋巴瘤。

9.子宮頸癌、部位未明示子宮癌。

10.子宮體癌。

營養師高敏敏說，想要提升身體防禦力，可攝取莓果、深綠蔬菜等食物，有助降低慢性發炎、修復細胞傷害；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏說，想要提升身體防禦力，可攝取莓果、深綠蔬菜等食物，有助降低慢性發炎、修復細胞傷害；示意圖。（圖取自freepik）

4大營養素提升防禦力

想要與遠離癌症威脅，飲食應該如何吃？高敏敏表示，防癌日常保健很重要，建議提升身體防禦力，多攝取以下4大類食物，有助降低慢性發炎、修復細胞傷害，打造更強健的體質：

●富含植化素與抗氧化成分的蔬果，如莓果、深綠葉菜等。

●含有好脂肪的堅果與酪梨。

●提升代謝的B群食物，如全穀、豆類及糙米等。

●富含硒與維生素E的南瓜籽、芝麻。

高敏敏總結強調，日常對於自己身體多一點關注，保持良好生活習慣，健康才有機會走得更長遠。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中