健康網》女性10大癌症死因排行曝！ 卵巢癌排名攀升

營養師高敏敏表示，根據113年女性10大癌症死因排行榜，尤其值得注意的是卵巢癌，因初期症狀不明顯，也悄悄攀升為致死原因之一；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部公布的113年女性10大癌症死因，與呼吸道相關的氣管癌、支氣管癌、肺癌高居第1，乳癌以及結腸癌、直腸癌、肛門癌則分居2、3名。營養師高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，女性10大癌症死因排行榜中，尤其值得注意的是，常被稱為「沉默殺手」的卵巢癌，由於初期症狀不明顯易忽略，也悄悄攀升成致死原因之一。

硬塊、便秘、異常出血多留心

高敏敏表示，查看10大癌症死因可發現，卵巢癌的死亡率就在悄悄上升。卵巢癌常被稱為「沉默的殺手」，早期症狀不明顯，因此很容易被忽略，若出現以下3類症狀，應特別留意，並視情況進行CA-125腫瘤指標血液檢測，以利早期發現與治療。



●腹部悶脹、疼痛或摸到硬塊。

請繼續往下閱讀...

●食慾差、噁心、便秘。

●經期異常、不明陰道出血。

此外，高敏敏並進一步說明女性10大癌症死因排行，分別為：

1.氣管癌、支氣管癌、肺癌。

2.女性乳癌。

3.結腸癌、直腸癌、肛門癌。

4.肝癌、肝內膽管癌。

5.胰臟癌。

6.胃癌。

7.卵巢癌。

8.非何杰金氏淋巴瘤。

9.子宮頸癌、部位未明示子宮癌。

10.子宮體癌。

營養師高敏敏說，想要提升身體防禦力，可攝取莓果、深綠蔬菜等食物，有助降低慢性發炎、修復細胞傷害；示意圖。（圖取自freepik）

4大營養素提升防禦力

想要與遠離癌症威脅，飲食應該如何吃？高敏敏表示，防癌日常保健很重要，建議提升身體防禦力，多攝取以下4大類食物，有助降低慢性發炎、修復細胞傷害，打造更強健的體質：

●富含植化素與抗氧化成分的蔬果，如莓果、深綠葉菜等。

●含有好脂肪的堅果與酪梨。

●提升代謝的B群食物，如全穀、豆類及糙米等。

●富含硒與維生素E的南瓜籽、芝麻。

高敏敏總結強調，日常對於自己身體多一點關注，保持良好生活習慣，健康才有機會走得更長遠。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法