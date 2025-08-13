楊柳走後慎防類鼻疽！ 高雄新增1死長期用非自來水

〔記者林惠琴／台北報導〕楊柳颱風來匆匆去匆匆，風災過後是類鼻疽流行高峰期，疾管署今（13日）也公布，近期新增5例本土類鼻疽，其中1例高雄市60多歲男性住院當天就死亡，感染源待釐清，不排除與長期使用非自來水水源，或是強風暴雨使病菌暴露地面，造成吸入、食入或其他接觸傳播有關，提醒民眾颱風過後清理家園時，應落實裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源等防疫3步驟。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內8月5日至12日新增5例本土類鼻疽，分別為高雄市3例及台中市、台南市各1例，在50多歲至80多歲之間，發病日均為丹娜絲颱風後，介於7月20日至8月2日，個案均有糖尿病或高血壓等慢性病史，其中2位具污水、污泥相關接觸史，還有1位長期使用非自來水水源。

曾淑慧也說明，其中1例死亡，為高雄市60多歲男性，在8月2日至7日期間，陸續出現發燒、胸悶、呼吸喘、腹痛、咳嗽等症狀且病況加劇，多次就醫，並於7日住院，但病程變化快速，當天就因疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭死亡。

曾淑慧指出，該名死亡男性的污水、污泥接觸史不詳，但長期使用非自來水水源，或是強風暴雨使病菌暴露地面，造成吸入、食入或其他接觸傳播，均可能是染病原因。

疾管署統計，今年累計40例本土類鼻疽，包含3例死亡，為歷年同期第3高，以高雄市30例最多，其次為台中市6例、台南市3例、屏東縣1例，其中18例於丹娜絲颱風後發病，分布在高雄市14例、台中市2例及台南市2例。

疾管署也公布8月5日至12日新增5例本土鉤端螺旋體病，均為丹娜絲颱風後發病，其中3例有污水、污泥相關接觸史；今年累計24例，其中9例於丹娜絲颱風後在7月11日至30日發病，分布於台中市3例及花蓮縣、南投縣、台北市、基隆市、嘉義縣、台南市各1例，介於20多歲至70多歲。

曾淑慧提醒，除了接觸傳播外，經由食入受污染的水或吸入性感染均會致病，民眾須將水煮沸後再飲用，且清理家園時要戴口罩、防水手套及穿長靴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，如有發燒、咳嗽等症狀務必提高警覺並儘速就醫。

