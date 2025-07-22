竹縣免費成人健檢 限時完成者有機會抽禮券

新竹縣政府衛生局鼓勵民眾每3年要健檢1次，現在還能參加抽獎；情境照。（圖取自freepik）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年元旦之前設籍、年齡在40歲以上65歲未達的鄉親，只要最近3年沒有做過成人健檢，即日起就近跟住家所在的鄉鎮市衛生所或特約醫療院所預約或掛號，就可參加2025年免費成人健檢。10月31日以前做完健檢的人，到縣府衛生局「共下做健檢，好禮獎不完」的活動網站登錄，就能參加抽獎，有機會成為100名抽2000元禮券的幸運兒。

縣府衛生局表示，國健署提供我國40歲以上、未滿65歲民眾每3年1次的免費成人健康檢查，新竹縣民只要持健保卡到縣內的各衛生所、或配合的醫療院所預約或掛號就可辦理。

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而為了鼓勵縣內50年次到74年次的縣民踴躍參加前述免費的成人健檢，所以縣府衛生局舉辦「共下做健檢，好禮獎不完」抽獎活動，鼓勵前述符合免費成人健檢資格的鄉親踴躍受檢，所以提供符合資格的新竹縣民，即日起到10月31日期間登錄活動網站的報名者，就有機會參加抽獎。

縣府衛生局長殷東成說，中央之所以有前述政策，主要是全台40歲以上、作為家庭經濟和照護支柱的民眾三高慢性病盛行率近4成，相當驚人，所以才推出免費「成人預防保健服務」，檢查項目包括血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數、健康諮詢，健康行為調查等。

今年起另又增加慢性疾病風險評估及提供飲食運動的衛教資訊，期待民眾經由健檢及早發現「三高」風險、及早介入，延緩慢性疾病發生。

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