自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

竹縣免費成人健檢 限時完成者有機會抽禮券

2025/07/22 15:10

新竹縣政府衛生局鼓勵民眾每3年要健檢1次，現在還能參加抽獎；情境照。（圖取自freepik）

新竹縣政府衛生局鼓勵民眾每3年要健檢1次，現在還能參加抽獎；情境照。（圖取自freepik）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年元旦之前設籍、年齡在40歲以上65歲未達的鄉親，只要最近3年沒有做過成人健檢，即日起就近跟住家所在的鄉鎮市衛生所或特約醫療院所預約或掛號，就可參加2025年免費成人健檢。10月31日以前做完健檢的人，到縣府衛生局「共下做健檢，好禮獎不完」的活動網站登錄，就能參加抽獎，有機會成為100名抽2000元禮券的幸運兒。

縣府衛生局表示，國健署提供我國40歲以上、未滿65歲民眾每3年1次的免費成人健康檢查，新竹縣民只要持健保卡到縣內的各衛生所、或配合的醫療院所預約或掛號就可辦理。

而為了鼓勵縣內50年次到74年次的縣民踴躍參加前述免費的成人健檢，所以縣府衛生局舉辦「共下做健檢，好禮獎不完」抽獎活動，鼓勵前述符合免費成人健檢資格的鄉親踴躍受檢，所以提供符合資格的新竹縣民，即日起到10月31日期間登錄活動網站的報名者，就有機會參加抽獎。

縣府衛生局長殷東成說，中央之所以有前述政策，主要是全台40歲以上、作為家庭經濟和照護支柱的民眾三高慢性病盛行率近4成，相當驚人，所以才推出免費「成人預防保健服務」，檢查項目包括血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數、健康諮詢，健康行為調查等。

今年起另又增加慢性疾病風險評估及提供飲食運動的衛教資訊，期待民眾經由健檢及早發現「三高」風險、及早介入，延緩慢性疾病發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中