健康網》心臟病一定要住院嗎？ 醫列3病況解答

〔健康頻道／綜合報導〕很多人聽到家人心臟病，馬上就會聯想到是否要住院？那住院又能提供患者什麼幫助呢？宇平診所心臟內科醫師劉中平列出3大常見心臟疾病住院後的好處：心臟衰竭患者住院，病房能提供氧氣以緩解症狀；心絞痛患者住院，醫院能及時注射抗凝血劑和血管擴張劑來增加血液流通；心律不整患者住院，能靠儀器來監測心臟的穩定性。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，醫生面對無法控制的心臟疾病，常常也會建議病患住院穩定病情。對此，他也列出心臟衰竭、心絞痛及心律不整的病患住院後，院方會給予的措施，幫助民眾緩解疑慮：

心臟衰竭 入院可供氧緩解不適

劉中平說明，這類患者常會有「水分滯留」的狀況，造成全身水腫、呼吸困難、和尿量減少的情形，病房可以「提供氧氣」緩解症狀，同時可以注射利尿劑或強心劑。

他指出，因為重度心臟衰竭的患者常常藥物吸收不良，口服藥物的效果會不好，許多強心藥物也只有針劑劑型、而無法口服使用。 如果有嚴重血壓下降的休克情況，還可以使用葉克膜或主動脈內氣球幫浦來穩定血壓和生命徵象。

心絞痛 入院注射藥物提高心肌供氧

劉中平表示，心絞痛多半是因為心臟上面的冠狀動脈阻塞，造成心臟肌肉無法得到充分的血液供應，產生心臟缺氧，因此引發不舒服的症狀。

他說，如果在門診使用口服藥物無法控制症狀，醫生會考慮住院使用注射的抗凝血劑和血管擴張劑，來增加血液流通性以提高心臟肌肉的氧氣供應；如果藥物治療效果不好，還可以進行心導管手術，使用氣球或是支架來打通狹窄的部分，讓冠狀動脈恢復良好的通暢性。

如果是更嚴重的患者，他建議可以考慮心臟外科的繞道手術，直接接通阻塞的血管，保住心臟的血液循環。

心律不整 入院監控心跳穩定性

劉中平指出，心律不整的患者如果發作頻繁，口服藥物控制不良的話，需要儀器監測心臟的穩定性；嚴重的心律不整甚至需要使用電擊器來恢復正常心跳，這時需要加護病房的照護才有辦法分秒必爭的搶救心臟。他提到，有些心律不整可以使用「電氣燒灼手術」來治療，但這也需要在心導管室中進行。

最後，劉中平提醒，心臟病就算規律服藥，也難免會有病情波動，短期住院穩定病情，可以增加治療的效率，也可以避免心臟意外發生。出院之後再和原來門診醫師好好配合，持續用藥以減少疾病復發，門診和病房都是治療的一部分，大家務必和醫師好好討論處理。

