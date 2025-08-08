嘉基醫療隊4度前進泰國清邁大谷地 建置診所年底啟用

嘉基醫療隊領隊在大谷地村推動醫療公衛服務。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院醫療隊日前前進泰國清邁省大谷地村，展開為期一週的深度醫療服務，提供中西醫免費義診，並強化健康檢查觀念，及推動當地交通安全意識。更與清邁McCormick醫院合作於大谷地村建置診所，預計年底前營運，為當地帶來穩定便利的醫療服務。

嘉基醫療隊領隊、副院長劉中賢說，這是嘉基醫療隊第4年到大谷地村推動醫療公衛服務，此次醫療團由嘉基與清邁McCormick醫院雙方醫護團隊共同組成，提供中西醫義診與針灸、低周波等治療服務，涵蓋急慢性疾病的診療，共服務超過400人次。

請繼續往下閱讀...

由於當地以機車代步為主，頭部外傷事故頻傳，玉山銀行捐贈170頂安全帽，透過嘉基至旭日中學舉辦交通安全宣導座談，同時捐贈78包大米、食用油、100套課桌椅與樂器等民生及教育物資等計30萬元，以持續強化大谷地社區整體需求。

嘉基院長陳煒表示，泰北偏鄉醫療資源長期不足，居民對公共衛生、健康篩檢與慢性病照護的意識有限。此次除義診服務，更著重提升當地健康識能與交通安全觀念，未來藉由診所的落實經營，將深化醫療陪伴，讓更多居民能夠就近獲得適當診治，邁向健康、安全的生活。

嘉基醫療隊帶著台灣社會的愛心，捐贈大米、食用油、課桌椅與樂器，持續強化大谷地社區整體需求。（嘉基提供）

嘉基副院長劉中賢（右）至無法前往義診現場的大谷地村民眾家中「到宅義診」。（嘉基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法