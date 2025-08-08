高齡健康博覽會登場 亞東醫院5大主題全方位守護長者健康

亞東醫院於即日起至10日於台北世貿中心一館參加第二屆「高齡健康產業博覽會」，以「亞東同行．共創樂齡」為主題，集合15個科部團隊，設置五大主題展區並舉辦多場健康講座。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應超高齡社會趨勢，亞東醫院於今（8日）起至10日於台北世貿中心一館參加第二屆「高齡健康產業博覽會」，以「亞東同行．共創樂齡」為主題，集合15個科部團隊，設置五大主題展區並舉辦多場健康講座，涵蓋記憶、視力、骨骼、營養、睡眠與情緒等長者健康面向，協助民眾了解爸媽未說出口的健康警訊。

針對長者認知退化，亞東醫院副院長張至宏表示，亞東失智中心提供「一站式認知功能檢測」，結合迷你測驗與風險評估，助早期發現記憶退化。展會期間也舉辦「銀髮大腦保養術」等講座，推動預防觀念；亞東骨鬆中心、復健科與眼科合作，透過足踝骨密度快篩、站立式輪椅試乘及眼壓檢測等體驗，協助民眾了解骨骼與眼睛健康，並安排「腰痠背痛怎麼辦？」、「白內障與青光眼解方」、「骨質健康不能等」等講座，提醒早期識別退化徵兆。

亞東醫院推五大展區，動手動腦玩闖關，結合健康講座。（亞東醫院提供）

張至宏說，精神暨心身醫學部推行「綠色處方」概念，包含青草按摩槌手作、園藝療癒等活動，幫助長者舒緩情緒，重拾安心生活。護理部啟動「Home Easy Go陪伴出院計畫」，促進住院至返家照護銜接。配合老年醫學與居家醫療、銀髮族的綠色處方籤講座，強化心理支持。

張至宏指出，家庭醫學部、新陳代謝科及營養科則推出上下肢動起來體驗、體脂小偵探檢測等活動；另也攜手遠傳電信打造「在宅醫療整合方案」及「Health+健康APP」，推動居家睡眠檢查、視訊看診與健康管理，實現「人在家、健康來」的照護新模式。

亞東醫院展出失智症危險因子互動遊戲，動動腦袋躲避危險。（亞東醫院提供）

亞東醫院展區，可透過一站式檢測，及早發現記憶小警訊。（亞東醫院提供）

「體脂輕鬆量，健康動起來」民眾可於現場瞭解專屬自己的身體狀況，打造活力滿分新生活。（亞東醫院提供）

