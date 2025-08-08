限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
高齡健康博覽會登場 亞東醫院5大主題全方位守護長者健康
〔記者羅國嘉／新北報導〕因應超高齡社會趨勢，亞東醫院於今（8日）起至10日於台北世貿中心一館參加第二屆「高齡健康產業博覽會」，以「亞東同行．共創樂齡」為主題，集合15個科部團隊，設置五大主題展區並舉辦多場健康講座，涵蓋記憶、視力、骨骼、營養、睡眠與情緒等長者健康面向，協助民眾了解爸媽未說出口的健康警訊。
針對長者認知退化，亞東醫院副院長張至宏表示，亞東失智中心提供「一站式認知功能檢測」，結合迷你測驗與風險評估，助早期發現記憶退化。展會期間也舉辦「銀髮大腦保養術」等講座，推動預防觀念；亞東骨鬆中心、復健科與眼科合作，透過足踝骨密度快篩、站立式輪椅試乘及眼壓檢測等體驗，協助民眾了解骨骼與眼睛健康，並安排「腰痠背痛怎麼辦？」、「白內障與青光眼解方」、「骨質健康不能等」等講座，提醒早期識別退化徵兆。
請繼續往下閱讀...
張至宏說，精神暨心身醫學部推行「綠色處方」概念，包含青草按摩槌手作、園藝療癒等活動，幫助長者舒緩情緒，重拾安心生活。護理部啟動「Home Easy Go陪伴出院計畫」，促進住院至返家照護銜接。配合老年醫學與居家醫療、銀髮族的綠色處方籤講座，強化心理支持。
張至宏指出，家庭醫學部、新陳代謝科及營養科則推出上下肢動起來體驗、體脂小偵探檢測等活動；另也攜手遠傳電信打造「在宅醫療整合方案」及「Health+健康APP」，推動居家睡眠檢查、視訊看診與健康管理，實現「人在家、健康來」的照護新模式。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應