自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高齡健康博覽會登場 亞東醫院5大主題全方位守護長者健康

2025/08/08 14:17

亞東醫院於即日起至10日於台北世貿中心一館參加第二屆「高齡健康產業博覽會」，以「亞東同行．共創樂齡」為主題，集合15個科部團隊，設置五大主題展區並舉辦多場健康講座。（亞東醫院提供）

亞東醫院於即日起至10日於台北世貿中心一館參加第二屆「高齡健康產業博覽會」，以「亞東同行．共創樂齡」為主題，集合15個科部團隊，設置五大主題展區並舉辦多場健康講座。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應超高齡社會趨勢，亞東醫院於今（8日）起至10日於台北世貿中心一館參加第二屆「高齡健康產業博覽會」，以「亞東同行．共創樂齡」為主題，集合15個科部團隊，設置五大主題展區並舉辦多場健康講座，涵蓋記憶、視力、骨骼、營養、睡眠與情緒等長者健康面向，協助民眾了解爸媽未說出口的健康警訊。

針對長者認知退化，亞東醫院副院長張至宏表示，亞東失智中心提供「一站式認知功能檢測」，結合迷你測驗與風險評估，助早期發現記憶退化。展會期間也舉辦「銀髮大腦保養術」等講座，推動預防觀念；亞東骨鬆中心、復健科與眼科合作，透過足踝骨密度快篩、站立式輪椅試乘及眼壓檢測等體驗，協助民眾了解骨骼與眼睛健康，並安排「腰痠背痛怎麼辦？」、「白內障與青光眼解方」、「骨質健康不能等」等講座，提醒早期識別退化徵兆。

亞東醫院推五大展區，動手動腦玩闖關，結合健康講座。（亞東醫院提供）

亞東醫院推五大展區，動手動腦玩闖關，結合健康講座。（亞東醫院提供）

張至宏說，精神暨心身醫學部推行「綠色處方」概念，包含青草按摩槌手作、園藝療癒等活動，幫助長者舒緩情緒，重拾安心生活。護理部啟動「Home Easy Go陪伴出院計畫」，促進住院至返家照護銜接。配合老年醫學與居家醫療、銀髮族的綠色處方籤講座，強化心理支持。

張至宏指出，家庭醫學部、新陳代謝科及營養科則推出上下肢動起來體驗、體脂小偵探檢測等活動；另也攜手遠傳電信打造「在宅醫療整合方案」及「Health+健康APP」，推動居家睡眠檢查、視訊看診與健康管理，實現「人在家、健康來」的照護新模式。

亞東醫院展出失智症危險因子互動遊戲，動動腦袋躲避危險。（亞東醫院提供）

亞東醫院展出失智症危險因子互動遊戲，動動腦袋躲避危險。（亞東醫院提供）

亞東醫院展區，可透過一站式檢測，及早發現記憶小警訊。（亞東醫院提供）

亞東醫院展區，可透過一站式檢測，及早發現記憶小警訊。（亞東醫院提供）

「體脂輕鬆量，健康動起來」民眾可於現場瞭解專屬自己的身體狀況，打造活力滿分新生活。（亞東醫院提供）

「體脂輕鬆量，健康動起來」民眾可於現場瞭解專屬自己的身體狀況，打造活力滿分新生活。（亞東醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中